Политика
Президент Киргизии: Атамбаев грубо нарушил КонституциюRT на русском 01:44
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил Конституцию, оказав сопротивление при попытке задержания.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:03, Вашингтон
Политика
Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина
Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Район взрыва в Белом море закрыли для плавания
На месяц закроют для свободного плавания район Двинского залива Белого моря, возле которого 8 августа произошел взрыв на военном полигоне.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властям
Обновлено в 09:27
Происшествия
В СК назвали причину ДТП с автобусом под Новороссийском
Причиной ДТП с автобусом под Новороссийском является превышение водителем скоростного режима - СК.
Обновлено в 09:50
Кино
Драму «Дылда» Кантемира Балагова покажут в Нью-Йорке
27 сентября стартует 57-й международный кинофестиваль в Нью-Йорке, туда отправится историческая драма режиссера Кантемира Балагова «Дылда», которая снималась в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:35
Наука
Ученые выяснили, людей с какой группой крови чаще всего кусают комары
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета узнали, действительно ли комары предпочитают кусать людей с определенной группой крови.
Обновлено в 09:03
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено в 09:05
Финансы
Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень
Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»
Обновлено в 09:04
Происшествия
Мосгорсуд освободил гадалку-советчицу полковника Захарченко
Мосгорсуд в четверг пересчитал срок задержания в изоляторе и под домашним арестом гадалки Ноны Михай по делу о хищениях в Нота-банке и выпустил ее на свободу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
43-летняя Милла Йовович объявила о третьей беременности
7 августа Милла неожиданно объявила своей 3-миллионной армии фолловеров, что ждет третьего ребенка.
Обновлено в 02:03
Наука
Новый вид паука-волка нашли на Алтае
Как сообщила пресс-служба заповедника, новый вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).
Обновлено в 07:47
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа
Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.
Обновлено вчера в 07:51
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 01:54
Хоккей
«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в матче Кубка президента Казахстана
Хоккеисты казанского "Ак Барса" нанесли поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в матче предсезонного турнира Кубок президента Казахстана.
Обновлено в 07:32
Происшествия
СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов
Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.
Обновлено в 07:51
Кино
Тарантино рассказал об отношении к жестокости в кино
Насилие на экране никак не связано с насилием в жизни, считает американский режиссер Квентин Тарантино.
Обновлено вчера в 18:45
Футбол
Семак считает, что матч с «Динамо» станет тяжелым для «Зенита»
Малком может выйти на поле и в стартовом составе, но вопрос решат перед матчем.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Сдавшемуся властям активисту Сергею Фомину предъявили обвинение
Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.
Обновлено в 08:28
Общество
МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
Политика
Пакистан наказал Индию запретом индийских фильмов
Руководство Пакистана запретило показ индийских фильмов из-за обострения ситуации в Кашмире.
Обновлено в 08:48
Политика
МИД РФ прокомментировал события в Киргизии
Обновлено в 03:15
Наука
Социальная активность поможет избежать ранней деменции
Ученые установили, что среди 60-летних людей, которые ежедневно общаются с родственниками и друзьями, деменция развивается на 20 % реже, чем среди тех, кто ведет замкнутый образ жизни.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму
Выборы в Мосгордуму Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Обновлено в 09:45
Происшествия
СК проверит историю об удержании охранником подростков на Урале
Следственные органы проводят проверку появившейся на федеральном телеканале информации о якобы удержании охранником пейнтбольного клуба в Магнитогорске троих подростков, сообщило следственное управление СК РФ по Челябинской области.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
В российской армии появятся спецподразделения антихакеров
В спецподразделения антихакеров войдут исключительно офицеры со специальным техническим образованием.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Дэнни Трехо спас ребенка из перевернувшейся машины
В салоне перевернувшейся машины оказались в беспомощном положении ребенок и пожилая женщина.
Обновлено в 07:25