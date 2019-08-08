Политика
Президент Киргизии: Атамбаев грубо нарушил КонституциюRT на русском 01:44
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил Конституцию, оказав сопротивление при попытке задержания.
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Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева выросло до 52
Число пострадавших в результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возросло до 52.
Обновлено в 01:22
Политика
Атамбаев заявил, что стрелял во время попытки задержания
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что стрелял во время попытки задержания, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:06
Происшествия
МЧС сообщило о троих погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Три человека погибли и еще 42 пострадали в результате падения автобуса с обрыва под Новороссийском.
Обновлено вчера в 22:16
Гаджеты
Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10
Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено вчера в 11:52
Общество
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Общество
В Барселоне женщинам разрешили плавать в бассейнах топлес
В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес в муниципальных бассейнах и в водоёмах на всей территории города.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
Туристический автобус загорелся в Греции
Обновлено вчера в 17:37
Политика
В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Зеленским
В Кремле подтвердили, что по инициативе Киева в среду состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран.
Обновлено вчера в 07:12
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Энергетика
Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ
Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.
Обновлено вчера в 16:43
Армия и оружие
В США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель для истребителя
Военные США заявили об успешных испытаниях самого мощного гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя, об этом сообщают американские СМИ.
Обновлено вчера в 06:18
Армия и оружие
В Сети появилось видео первого полета беспилотника «Охотник»
Минобороны России на своем YouTube-канале опубликовало видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого.
Обновлено вчера в 07:18
Космос
Ученым удалось одновременно открыть 39 массивных галактик
Объединив усилия нескольких обсерваторий, астрономам вперые удалось обнаружить сразу 39 массивных галактик, сформировавшихся вскоре после Большого взрыва.
Обновлено вчера в 13:38
Армия и оружие
В Финляндии рассказали о постоянном «гибридном влиянии» РФ на Запад
В документе, с которым ознакомился RT, утверждается, что Москва якобы систематически оказывает «гибридное влияние» на страны Запада, используя при этом дипломатические, информационные каналы, а также кибератаки.
Обновлено в 00:10
Происшествия
К сотрудникам ФБК пришли с обысками
К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками.
Обновлено в 01:26
Экономика
На российском fashion-рынке впервые за много лет сменился лидер
«Спортмастер» был лидером российского fashion-рынка долгие годы, однако в последнее время его выручка растет только за счет открытия новых магазинов, отметил гендиректор Infoline Иван Федяков.
Обновлено в 01:37
Политика
Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Раздел о музеях открылся на портале mos.ru
ТАСС/, Новый раздел, посвященный московским музеям, галереям и усадьбам, открылся на портале mos.ru.
Обновлено в 00:40
Наука
Употребление кофе не сказалось на крепости сна
Оказалось, что употребление кофе или чая за четыре часа до сна не сказывается на его качестве.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Футбол
«Арсенал» согласовал трансфер Тирни
"Канониры" согласовали переход левого защитника "Селтика" Кирана Тирни.
Обновлено вчера в 17:17
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Политика
В России ответили генсеку НАТО на слова о присоединении Крыма
Йенс Столтенберг – генеральный секретарь НАТО – объяснил вхождение Крыма в состав РФ последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено 06 августа в 11:03
Общество
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:52
Культура
Установлены новые расценки на занятия в петрозаводской музыкальной школе и школе искусств
В школе искусств развитие музыкальных способностей обойдется в 100 рублей за 25 минут в группе, в 90 рублей – полчаса хореографии и занятие в театральной студии, в 60 рублей – урок живописи в группе или урок в фольклорном ансамбле, в 90 – урок хорового пения.
Обновлено в 02:00
Гаджеты
Samsung представила два новых смартфона
Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 18:14
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20