Политика

Президент Киргизии: Атамбаев грубо нарушил КонституциюRT на русском 01:44

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил Конституцию, оказав сопротивление при попытке задержания.
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Жээнбеков прокомментировал штурм дома Атамбаева

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Президент Киргизии обвинил Атамбаева в нарушении конституции

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Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.
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В США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель для истребителя

Военные США заявили об успешных испытаниях самого мощного гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя, об этом сообщают американские СМИ.
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В Сети появилось видео первого полета беспилотника «Охотник»

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Объединив усилия нескольких обсерваторий, астрономам вперые удалось обнаружить сразу 39 массивных галактик, сформировавшихся вскоре после Большого взрыва.
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В документе, с которым ознакомился RT, утверждается, что Москва якобы систематически оказывает «гибридное влияние» на страны Запада, используя при этом дипломатические, информационные каналы, а также кибератаки.
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В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
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Советский и киргизский государственный и политический деятель. Герой Киргизской Республики. Президент Кыргызской Республики с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года. Премьер-министр, председатель Социал-демократической партии Киргизии. Почётный президент Федерации самбо Кыргызской Республики.
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Сооронбай Шарипович Жээнбеков
Киргизский политик
Президент Кыргызской Республики с 24 ноября 2017 года.
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