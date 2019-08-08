Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил Конституцию, оказав сопротивление при попытке задержания.

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Происшествия Резиденцию Атамбаева после двух штурмов спецназа показали на видео Резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, которую дважды пытался взять штурмом спецназ республики, сняли на видео.

Политика Украина не имеет задолженности перед СНГ, заявили в Киеве Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Киев не имеет задолженности перед Содружеством независимых государств (СНГ).

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Политика Российская разведка обеспокоилась ситуацией в Киргизии Российская сторона считает случившееся внутренним делом страны, отметили в МИД. Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах.

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