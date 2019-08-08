Политика
Президент Киргизии: Атамбаев грубо нарушил КонституциюRT на русском 01:44
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил Конституцию, оказав сопротивление при попытке задержания.
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 05:24, Вашингтон
Гаджеты
13 смартфонов Honor первыми получат EMUI 10
Появился список смартфонов Honor, которые первыми получат обновление до новейшей прошивки EMUI 10. Сейчас насчитывается 13 таких устройств.
Обновлено вчера в 10:20
Общество
Сквер у Театра драмы вернули Екатеринбургу
Обновлено в 04:59
Происшествия
В офис ФБК Навального пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанный оппозиционером Алексеем Навальным, пришли с обыском.
Обновлено в 05:17
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Происшествия
Резиденцию Атамбаева после двух штурмов спецназа показали на видео
Резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, которую дважды пытался взять штурмом спецназ республики, сняли на видео.
Обновлено в 04:02
Политика
Украина не имеет задолженности перед СНГ, заявили в Киеве
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Киев не имеет задолженности перед Содружеством независимых государств (СНГ).
Обновлено в 05:19
Происшествия
ФСИН выявила нарушения в «Крестах»
В центральном аппарате ФСИН России в СИЗО-1 ("Кресты-2") выявили нарушения в ходе проверки после опубликованного в сети видео о предполагаемых пытках.
Обновлено в 04:35
Политика
Российская разведка обеспокоилась ситуацией в Киргизии
Российская сторона считает случившееся внутренним делом страны, отметили в МИД. Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах.
Обновлено в 04:28
Политика
Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
Обновлено в 04:44
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе
46-летний актер опубликовал у себя в инстаграм-историях нежную фотографию, на которой он держит за руку свою 28-летнюю возлюбленную.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Япония возобновила экспорт в Южную Корею, но с условием
Обычно Япония не объявляет о каждом разрешении на экспорт, но тут ее задело, как Южная Корея назвала недавние ограничения «эмбарго» на поставки.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины
Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, который попал в ДТП.
Обновлено в 04:53
Экономика
В Росстате сообщили о росте цен на хлеб
Отмечается, что больше всего за год подорожал чёрный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.
Обновлено в 04:26
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн
Руководство Netflix заключило сделку с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, сумма которой предварительно оценивается в $200 млн.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
В Финляндии рассказали о постоянном «гибридном влиянии» РФ на Запад
В документе, с которым ознакомился RT, утверждается, что Москва якобы систематически оказывает «гибридное влияние» на страны Запада, используя при этом дипломатические, информационные каналы, а также кибератаки.
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес
Милла Йовович ждет третьего ребенка
Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами
Восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге выразил глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен после того, как было объявлено о новых требованиях к документам на получение Шенгена, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:51
Политика
Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»
Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 04:34
Музыка
Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню Рамзану Кадырову и Чечне
Последняя песня покойного шансонье Вилли Токарева имела посвящение Рамзану Кадырову.
Обновлено вчера в 11:33
Общество
Медведев поручил продумать усиление противопожарных мер в школах Хабаровского края
Минпросвещения и МЧС проработают вопрос о необходимости введения дополнительных мер противопожарной безопасности в образовательных организациях Хабаровского края.
Обновлено в 01:53
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам работать удаленно
В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили разрешить штатным сотрудникам работать иногда из дома.
Обновлено в 02:44
Наука
Столкновения холодных молекул впервые изучили в сверхпроводящей магнитной ловушке
Физики из Израиля построили первую экспериментальную установку, которая изучает столкновения холодных частиц без участия лазеров.
Обновлено вчера в 12:17