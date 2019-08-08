Политика

Президент Киргизии: Атамбаев грубо нарушил КонституциюRT на русском 01:44

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил Конституцию, оказав сопротивление при попытке задержания.
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Президент Киргизии: Атамбаев грубо нарушил Конституцию

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Президент Кыргызской Республики с 24 ноября 2017 года.
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