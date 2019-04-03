Президент Казахстана прибыл в Россию с первым официальным визитомГазета.Ru 04:12

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Россию с первым официальным визитом. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, самолет президента приземлился в московском аэропорту "Внуково-2" в 11.00 мск.

Президент Казахстана прибыл в Россию с первым официальным визитом

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