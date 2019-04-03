Политика
Президент Казахстана прибыл в Россию с первым официальным визитомГазета.Ru 04:12
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Россию с первым официальным визитом. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, самолет президента приземлился в московском аэропорту "Внуково-2" в 11.00 мск.
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Ozon отчитался о рекордном росте продаж
Темпы роста стали рекордными за последние 10 лет.
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Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео
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Губернатор Владимирской области сделал выговор главному дорожнику
Речь шла о неосвоенных средствах 2 апреля губернатор Владимирской области Владимир Сипягин объявил выговор директору департамента транспорта и дорожного хозяйства Александру Романенко.
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МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле
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Минфин с 7 марта по 4 апреля направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 310 млрд рублей, ежедневный объем покупки валюты составит 15,5 млрд рублей.
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Треть российских семей оказалась без денег на обувь
Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов).
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Украина запретила прямые авиаперелеты с Россией
Правительство Украины запретило нерегулярные авиарейсы между Украиной и Россией, за исключением рейсов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций.
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Экономика
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Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Наука
Трехпалый сцинк «разделил» одну беременность на живорождение и яйцерождение
Ученые зафиксировали случай яйцерождения и живорождения в одном помете, сообщается в Biology Letters и в пресс-релизе Сиднейского университета.
Обновлено в 04:22
Авто
Страховщики и ГИБДД все еще спорят о проверке ОСАГО по камерам
Российский союз автостраховщиков совместно с ГИБДД в очередной раз попробует запустить проверку полисов ОСАГО через камеры.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
ООН признала часть Арктики продолжением России
Подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к континентальному шельфу РФ, заявил глава Роснедр Евгений Киселев.
Обновлено в 04:53
Политика
Кремль негативно оценил «пакет мер» НАТО в Черном море
Кремль негативно относится к инициативе НАТО ввести ряд мер для «сдерживания» России в Черном море.
Обновлено в 05:18
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Skoda объявила скидки на свои модели в апреле
Обновлено в 00:57
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Фильм «Мстители: Финал» бьет рекорды по продажам билетов
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Темнокожая лесбиянка впервые стала мэром Чикаго
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Российский ритейлер «Магнит» объявил о запуске собственной программы лояльности, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 05:29
Политика
Россия предупредила ВТО о возможных ответных санкциях на товары из ЕС
Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном ответном введении тарифных квот на стальную продукцию.
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Познер сказал, где надо похоронить Ленина
Телеведущий Владимир Познер выразил мнение, что тело Владимира Ленина следует захоронить там, где просил сам вождь революции – рядом с могилой его сестры в Санкт-Петербурге.
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Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
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