Президент Казахстана поделился впечатлением от знакомства с ПутинымИзвестия 12:56

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о знакомстве с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, глава российского государства при первой встрече произвел большое впечатление. Политики познакомились в Киеве в 1999 году.

Президент Казахстана поделился впечатлением от знакомства с Путиным

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