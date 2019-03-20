Политика
Президент Казахстана поделился впечатлением от знакомства с ПутинымИзвестия 12:56
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о знакомстве с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, глава российского государства при первой встрече произвел большое впечатление. Политики познакомились в Киеве в 1999 году.
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Авто
Опубликованы «живые» фото интерьера новой Hyundai Sonata
Судя по фотографиям, интерьер новой Hyundai Sonata серьезно преобразился: появились новый четырехспицевый мультифункциональный руль, большой «парящий» тачскрин мультимедийного комплекса, блок управления климатом с сенсорным управлением и кнопки переключения передач, пришедшие на смену традиционному селектору автоматической трансмиссии.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Укравшая свыше 20 млн рублей кассирша исчезла вместе с семьей
Как отмечается, мужчина обратился в правоохранительные органы после того, как его дочь исчезла.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Экономика
Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет
С заботой об экологии Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет "Трезвая Россия" направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.
Обновлено в 17:02
Энергетика
На Сахалине опять подорожал бензин
Рабочая неделя началась с повышения цены на все бензины на АЗС "Роснефти" на Сахалине, пишет телеграм-канал "Стоит", отслеживающий цены на топливо.
Обновлено в 17:57
Авто
Где в РФ чаще всего покупают новые пикапы
За январь—апрель 2019 года в России было продано 3 тысячи новых пикапов.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы
Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 11:33
Футбол
Нападающий Кротов встал в ворота «Уфы» на 95-й минуте игры с «Томью»
Сегодня во втором переходном матче футбольный клуб «Уфа» уступил в гостях «Томи» со счетом 0:1. В составе хозяев на одиннадцатой минуте отличился Алексей Гасилин.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Business Insider назвал F-35 худшим образцом вооружения США
В американском издании Business Insider посчитали F-35 одним из самых ужасных образцов вооружения, производимого в настоящий момент времени для вооруженных сил США.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие
Боевики готовятся атаковать армию Сирии в Латакии
Из Джиср Аш-Шугура, который террористы превратили в мощный укрепительный район, часть боевиков направляется в сторону населенного пункта Мааранд, который находится в десяти километрах от него.
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
Испытания китайской ядерной ракеты нового поколения попали на видео
Китай провел успешные испытания баллистической ракеты нового поколения. Она будет запускаться с подводных лодок.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Глава района в Подмосковье задержан по подозрению в убийстве любовницы
Обновлено 31 мая в 14:03
Общество
Около 3,5 тыс. человек приняли участие в митинге КПРФ в Сыктывкаре
Митинг КПРФ, на который пришло не более 3,5 тыс. человек, завершился в Сыктывкаре.
Обновлено в 09:24
Музыка
Мировые звезды выступят на фестивале культуры в дни ПМЭФ
Фестиваль культуры с участием театральных и музыкальных звезд мирового масштаба впервые пройдет в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено вчера в 05:39
Футбол
Сеск Фабрегас: «Отдал бы все, чтобы стать таким, как Головин»
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас в интервью журналу Mundial дал оценку действиям на тренировках его партнера по команде из княжества – хавбека сборной России Александра Головина.
Обновлено в 06:59
Политика
Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Политика
Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине
По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Александр Задойнов задолжал 400 тысяч рублей алиментов
В результате Задойнов задолжал внушительную сумму — 400 тысяч рублей алиментов.
Обновлено в 14:31
Происшествия
В Сингапуре подняли истребители из-за сообщения о бомбе на самолете
Два истребителя F-15 ВВС Сингапура в воскресенье поднимали в воздух по тревоге для сопровождения пассажирского самолета авиакомпании Scoot после сообщения о заложенной на борту лайнера бомбе, заявил министр обороны страны Н Эн Хэня на его странице в Facebook.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре
Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено вчера в 23:05
Космос
Reuters сообщило о закрытии Stratolaunch
Новостное агентство Reuters сообщило о грядущем закрытии компании Stratolaunch Systems, которая построила одноименный двухфюзеляжный самолет-носитель.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США
Обновлено в 13:25
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Общество
5 ошибок, которые мы допускаем в самолете
Напомним, Минтруд определился с графиком выходных для россиян в 2020 году.
Обновлено в 04:13