Политика

Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-СултанРБК 03:02

На следующий день Токаев принес присягу и вступил в должность главы государства. Сразу после принятия присяги Токаев выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц городов страны.
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Президент Казахстана сменил название Астаны на Нур-Султан

РИА Новости03:21

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Коммерсантъ03:00

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МИР 2402:56

Столицу Казахстана переименовали

Взгляд.ру03:07

Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан

РБК03:02
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