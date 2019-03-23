Политика
Астану официально переименовали в Нур-СултанРоссийская газета 04:05
Президентом Казахстана стал бывший спикер сената Касым-Жомарт Токаев. Именно он предложил переименовать Астану в город Нур-Султан с целью повышения имиджа страны. Кроме того, предлагалось установить памятник Назарбаеву, а также переименовать в его честь центральные улицы городов.
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Депутат ГД: переименование Астаны в Нурсултан укрепит в Казахстане государственность
Дума ТВ20 марта в 12:49
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