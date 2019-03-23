Политика

Астану официально переименовали в Нур-СултанРоссийская газета 04:05

Президентом Казахстана стал бывший спикер сената Касым-Жомарт Токаев. Именно он предложил переименовать Астану в город Нур-Султан с целью повышения имиджа страны. Кроме того, предлагалось установить памятник Назарбаеву, а также переименовать в его честь центральные улицы городов.
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Здравствуй, Нур-Султан! Столица Казахстана теперь – «Сияющий правитель»

МИР 2404:35

Столица Казахстана переименована в Нур-Султан

ТАСС05:55

Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан

Газета.Ru05:21

Столица Казахстана официально стала Нур-Султаном

Росбалт04:21

Указ о переименовании столицы Казахстана вступил в силу

Московский Комсомолец09:59

Столицу Казахстана официально переименовали в Нур-Султан

URA.Ru03:45

Депутат ГД: переименование Астаны в Нурсултан укрепит в Казахстане государственность

Дума ТВ20 марта в 12:49
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Армия и оружие

НАТО построит склад для военной техники США на территории Польши

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Коляда стал шестым на чемпионате мира, Чен победил с мировым рекордом

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Политика

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Армия и оружие

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Обновлено в 05:00
Политика

В ЕС начали антикоррупционное расследование против Порошенко

Структуры Евросоюза начали антикоррупционное расследование против президента Украины Петра Порошенко.
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Шоу-бизнес

Из-за фальшивой любви к Началовой разгорелся скандал

Обновлено в 08:41
Армия и оружие

Российские Су-27 сопроводили бомбардировщики США над Балтийским морем

«Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.
Обновлено в 06:33
Общество

Почти четверть россиян курят ежедневно

Обновлено в 06:06
Происшествия

Почти 40 человек застряли на канатной дороге в Шерегеше

Не менее 38 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в Шерегеше утром в субботу, 23 ноября.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

«Совсем страх Божий потеряли?»: Сергей Безруков ответил противникам храма-на-драме

Актер Сергей Безруков призвал протестующих против храма Святой Екатерины задуматься о своей душе и назвал несогласных со строительством «спятившими».
Обновлено в 09:37
Политика

Киев учредит день памяти жертв «российско-украинской войны»

В Киеве учредят день памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны».
Обновлено в 00:22
Спорт

Синдре Скар: «Русские вели себя неспортивно. Будем побеждать их»

Норвежский лыжник Синдре Скар отметил, что российские лыжники вели себя в нынешнем сезоне неспортивно и его команда намерена побеждать их, показывая лучший ход.
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Политика

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Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.
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Шоу-бизнес

Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову

О смерти певицы высказалась и звезда «Бриллиантовой руки». Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову.
Обновлено вчера в 14:43
Интернет

В WhatsApp появятся новые функции

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, которые позволят получать дополнительную информацию о сообщениях и выявлять таким образом спам.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что риторика Соединённых Штатов в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
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Спорт

Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой

Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов

Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено 21 марта в 14:56
Культура

Танцовщик Полунин станет худруком балетного училища в Севастополе

Обновлено вчера в 11:13
Футбол

Де Бур: «В „Интере“ я имел дело с гнилой командой»

Тренер возглавлял итальянскую команду в 2016 году. Я хорошо поработал в "Интере" и "Кристал Пэлас".
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Заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после отставки Путина являются фейком и неумной шуткой.
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Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте вызвала зависть у поклонников отдыхом в Майами

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Суд признал незаконным решение КПРФ о передаче мандата Павлу Грудинину

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В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе

В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
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Экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

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В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
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