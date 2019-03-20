Президент Казахстана Токаев предложил переименовать Астану в НурсултанКоммерсантъ 03:08

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу республики Астану в Нурсултан в знак признательности первому президенту Нурсултану Назарбаеву. Кроме того, он предложил построить монумент бывшему главе в центре столицы.

Наука Учёные выяснили, почему молодежь отказывается от презервативов Учёные провели исследования и установили, почему некоторые молодые люди отказываются от использования презервативов.

Общество Финляндия стала самой счастливой страной мира В итоговый список вошли 156 стран. Второе место по уровню счастья после Финляндии заняла Норвегия, на третьем месте - Дания.

Финансы В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.

Экономика Forbes назвал самые надежные банки России В первую группу вошли самые надежные банки с рейтингами BBB- и BB+ (Fitch).

Экономика Объём «свободных денег» у россиян возобновил рост В феврале объём «свободных денег» у россиян увеличился на 5,5% — до 23,2 тысячи рублей по сравнению с январём текущего года.

Происшествия Полиция задержала еще двоих подозреваемых в стрельбе в Утрехте Сотрудники полиции задержали еще двоих подозреваемых в связи со стрельбой в нидерландском Утрехте, из-за которого погибли и получили ранения люди, сообщает Associated Press.

Политика Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну» Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.

Хоккей Окулов: ЦСКА не хватало Капризова в матче плей-офф КХЛ с «Динамо» Московскому ЦСКА не хватало нападающего Кирилла Капризова в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Динамо".

Экономика ПФР задержал передачу данных о переводе накоплений Сегодня, 20 марта 2019 года, стало известно, что Пенсионный фонд России (ПФР) задерживает передачу данных о переводе пенсионных накоплений.

Единоборства Деонтей Уайлдер определился с соперником на бой за пояс чемпиона мира Деонтей Уайлдер будет защищать титул чемпиона в супертяжелом весе по версии WBC в поединке против Доминика Бризила, который пройдет 18 мая в Нью-Йорке.

Спорт Во Франции выдан ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева Французский суд выдал международные ордера на арест экс-главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева и старшего тренера сборной России по легкой атлетике Алексея Мельникова.

Экономика Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.

Хоккей Кузнецов и Овечкин принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси» Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Нью-Джерси Дэвилз". Итоговый счет – 4:1 в пользу "столичных".

Происшествия Прокуратура ВВО проверит сообщения об избиении солдат на Цуголе Сотрудники прокуратуры Восточного военного округа (ВВО) проверят информацию комитета солдатских матерей Забайкалья, который заявил об избиении срочников на полигоне Цугол.

Экономика Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.

Армия и оружие Шойгу передал Асаду послание Путина Глава Минобороны Сергей Шойгу 19 марта совершил по поручению президента РФ Владимира Путина рабочую поездку в Сирию, где передал президенту Сирии Башару Асаду послание от главы российского государства.

Экономика Компания Takeda с апреля прекратит поставки в Россию трех препаратов Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Спорт Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с рекордом мира Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в парном катании после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

Финансы Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в рамках коррекции после достижения максимальных отметок с лета прошлого года в ходе предыдущей торговой сессии.

Шоу-бизнес В Москве госпитализировали Елену Беркову Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.

Политика Премьер Австралии вызовет посла Турции из-за заявления Эрдогана Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о намерении вызвать посла Турции, поскольку находит оскорбительным заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное после теракта в мечетях Новой Зеландии.

Шоу-бизнес Участник шоу «Один в один» заявил, что у Началовой был рак Телеведущий Егор Иващенко, подопечный певицы Юлии Началовой на телепроекте «Один в один», заявил, что ранее она смогла победить онкологическое заболевание.