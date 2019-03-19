Политика
Назарбаев покинул пост президента КазахстанаГазета.Ru 11:36
Уход Назарбаева с президентского поста не был спонтанным, он готовился заранее, однако в отставку глава республики подал за год до официального окончания своего пятого президентского срока (он как раз истекает весной 2020 года).
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Дорогие казахстанцы, соотечественники, соратники! Сегодня я обращаюсь к вам, как это делал в самые важные моменты истории нашего государства, которое мы вместе строим. Но сегодня обращение моё к вам непростое. Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия главы республики Казахстан.
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