Назарбаев покинул пост президента КазахстанаГазета.Ru 11:36

Дорогие казахстанцы, соотечественники, соратники! Сегодня я обращаюсь к вам, как это делал в самые важные моменты истории нашего государства, которое мы вместе строим. Но сегодня обращение моё к вам непростое. Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия главы республики Казахстан.

Уход Назарбаева с президентского поста не был спонтанным, он готовился заранее, однако в отставку глава республики подал за год до официального окончания своего пятого президентского срока (он как раз истекает весной 2020 года).

Наука Учёные выяснили, почему молодежь отказывается от презервативов Учёные провели исследования и установили, почему некоторые молодые люди отказываются от использования презервативов.

Общество У иркутского замгубернатора нашли недвижимость в Италии Речь идет о Дмитрии Чернышове, заместителе губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Экономика Объём «свободных денег» у россиян возобновил рост В феврале объём «свободных денег» у россиян увеличился на 5,5% — до 23,2 тысячи рублей по сравнению с январём текущего года.

Происшествия Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.

Армия и оружие Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах моряков-подводников Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов рассказал журналистам о плюсах службы моряка-подводника, чей профессиональный праздник отмечается в России 19 марта.

Общество Медведев подписал распоряжение об индексации зарплаты бюджетников Зарплаты федеральных государственных служащих и бюджетников будут повышены с 1 октября на 4,3 процента.

Транспорт Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.

Общество Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.

Спорт Во Франции выдан ордер на арест бывшего президента ВФЛА Балахничёва Французские власти выдали ордер на арест экс-главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Елена Беркова Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.

Экономика Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.

Происшествия Автобаза с 40 автобусами горела в Кемерове Вечером во вторник, 19 марта, на ООО «АТП Сибтехсервис-1» произошёл пожар. Автобаза находится на проспекте Шахтёров.

Политика WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.

Общество В нацпарке Приморья туристам удалось сфотографировать леопарда Иностранные туристы, которые были на экскурсии в национальном парке "Земля леопарда", сфотографировали редчайшего хищника.

Авто Начались продажи обновленного KIA Sportage в Китае Китайские дилеры KIA начали продажи обновленного кроссовера KIA KX5 (Sportage) с другим дизайном.

Политика Путин назначил Текслера и.о. губернатора Челябинской области Российский лидер Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Происшествия В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".

Общество Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время Возврат к сезонному переводу времени в России может привести к обострению хронических заболеваний и даже ожирению, считает ряд ученых.

Космос В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы Впрочем, метеорологи развенчали миф и заявили, что подобные дыры правильной формы – распространенное явление.

Экономика Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре "Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.

Происшествия Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.

Спорт Загитова последней представит короткую программу на ЧМ Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступит последней в короткой программе на чемпионате мира в Японии, передает "Советский спорт".

Политика В Госдуме ответили на заявление Климкина о «газовой войне» Первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских ответил на заявление главы украинского МИД Павла Климкина о "новой газовой войне".