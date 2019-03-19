Политика

Назарбаев сложил полномочия президента КазахстанаРИА Новости 10:45

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покидает пост главы государства. "Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", — заявил он, выступая в эфире республиканских телеканалов с обращением к народу.
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Нурсултан Назарбаев
Дорогие казахстанцы, соотечественники, соратники! Сегодня я обращаюсь к вам, как это делал в самые важные моменты истории нашего государства, которое мы вместе строим. Но сегодня обращение моё к вам непростое. Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия главы республики Казахстан.
— Нурсултан Назарбаев, политикПарламентская газета 11:26
с чего всё началось
Его выступление
 напомнило речь первого президента России Бориса Ельцина, который объявил о решении уйти в отставку также в телевизионном обращении, показанном незадолго до начала нового — 2000-го — года.
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