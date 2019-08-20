с чего всё началось

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте. «Президент принял прошение об отставке и предложил правительству исполнять свои текущие обязанности»,— сообщает пресс-служба Квиринальского дворца.

Армия и оружие Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.

Общество В Гидрометцентре заявили, что волны тепла в Москве не будет Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что период жаркой погоды в Москве будет продолжаться не более трёх дней, поэтому не может считаться волной тепла.

Политика Трамп поддерживает возвращение России в G8 Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.

Гаджеты HUAWEI объявляет о ежегодной акции к началу учебного года Компания HUAWEI объявляет о начале скидок и специальных предложений в официальном интернет-магазине. Подробнее - в материале Planet Today.

Армия и оружие На иракской авиабазе возник пожар на складе боеприпасов, сообщили СМИ Пожар охватил склад боеприпасов на авиабазе аль-Бакр на юге иракской провинции Салах-эд-Дин, причины пока не известны, передает иракский телеканал NRT со ссылкой на источник в органах безопасности.

Здоровье В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников В Москве отменили бумажную справку для детского сада об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными, которую нужно было предоставлять в учреждение перед новым учебным годом.

Религия Поклонская рассказала об исцелении святым во сне Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что во сне к ней явился святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) и избавил ее от болезни.

Авто Great Wall презентовал премиальный купе-кросс WEY VV7 GT Компания Great Wall официально представила серийную версию премиального кросс-купе WEY VV7 GT.

Общество ФАС оштрафовала CNN в России на 200 тыс. рублей Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала вещателя CNN в России компанию ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни" на 200 тыс. руб. за превышения уровня громкости звука при трансляции рекламы телеканала.

Шоу-бизнес Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии Российская эстрадная певица Алена Апина накануне своего юбилея сделала настоящий подарок поклонникам.

Происшествия В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.

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