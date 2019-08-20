Политика

Президент Италии принял отставку премьера КонтеКоммерсантъ 15:46

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте. «Президент принял прошение об отставке и предложил правительству исполнять свои текущие обязанности»,— сообщает пресс-служба Квиринальского дворца.
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При этом Маттарелла предложил Конте продолжать исполнять обязанности главы правительства до завершения политического кризиса, говорится
 в сообщении пресс-службы президента.
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