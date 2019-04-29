Президент Индонезии заявил о планах перенести столицу из ДжакартыИнфорос 06:22

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город. Об этом сообщает новостной портал Kompas.

Президент Индонезии заявил о планах перенести столицу из Джакарты

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