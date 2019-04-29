Политика

Президент Индонезии заявил о планах перенести столицу из ДжакартыИнфорос 06:22

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город. Об этом сообщает новостной портал Kompas.
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Джакарта перестанет быть столицей Индонезии

РБК07:16

Индонезия решила перенести столицу с острова Ява

RT на русском04:27

Президент Индонезии сообщил о планах перенести столицу из Джакарты

ТАСС05:22

Власти Индонезии решили перенести столицу с острова Ява

Российская газета05:17

Джакарта больше не столица Индонезии

Вести.Ru04:36

Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява

Коммерсантъ06:24

Президент Индонезии решил поменять столицу в стране

Газета.Ru04:18
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Транспорт

ГИБДД создаст единую базу злостных нарушителей ПДД

В настоящее время автоинспекция прорабатывает вопросы о запрете для злостных нарушителей правил дорожного движения на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок, отмечают «Известия».
Обновлено вчера в 18:45
Авто

Седан Cadillac CT6 лишится двухлитрового турбомотора

По сообщению пресс-службы американской марки, Cadillac прекращает установку на седан CT6 двигателя 2,0L Turbo, оставляя, таким образом, только полноприводные модели семейства.
Обновлено в 07:45
Политика

Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400

Обновлено в 10:50
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Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено вчера в 01:58
Музыка

Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 01:22
Здоровье

Вспышка кори в США названа самой масштабной за четверть века

Вспышка заболеваемости корью на территории США стала самой масштабной в стране за последние 25 лет.
Обновлено в 11:58
Музыка

В школе Краснодара ученики на уроке пели «Владимирский централ»

Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:14
Происшествия

В Ярославской области осудили банду педофилов

Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Наука

Российские ученые описали взаимодействия между двумя газами

Обновлено в 06:42
Здоровье

Фанаты Елены Малышевой поддержали идею создания службы боли в России

Член центрального штаба ОНФ Елена Малышева заявила, что необходимость создания такой службы в стране давно назрела: Назрела необходимость создания службы боли, которой обучатся все специалисты, чья работа связана с болевым синдромом: анестезиологи, хирурги, неврологи и так далее.
Обновлено в 10:30
Происшествия

В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ

В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Политика

Путин попрощался с журналистами по-украински

Президент РФ Владимир Путин пообщался с журналистами после вручения госнаград в Кремле, а после попрощался с представителями СМИ по-украински.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Дети три часа играли рядом с оставленным питерскими медиками трупом

Обновлено в 09:27
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Футбол

«Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью в матче чемпионата России

В матче 26-го тура российской премьер-лиги "Оренбург" на поле домашнего стадиона "Газовик" сыграл вничью с тульским "Арсеналом" – 1:1. "Оружейники" довели беспроигрышную серию в чемпионате России до девяти игр – пять побед, четыре ничьи.
Обновлено в 11:55
Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева: «Слезы душат, душа болит»

Лариса Андреевна поздравила поклонников с Воскресением Христовым, но на вопрос пользователя, пекла ли телезвезда кулич, Гузеева честно ответила, что ничего не может делать из-за мыслей о родственнице.
Обновлено в 04:30
Политика

Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину

Обновлено в 05:09
Футбол

Утверждён новый формат Суперкубка Испании

Идея футбольных властей Испании состоит в том, чтобы в турнире принимали участие чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, а также финалист Кубка и команда, которая займёт второе место в Примере.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит»

Крупный пожар в здании распределительного центра компании "Магнит" в Воронежской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:45
Энергетика

«Газпром» оспорил попытки Дании помешать «Северному потоку-2»

"Газпром" считает, что у проектной компании Nord Stream 2 AG сохраняется возможность завершить строительство "Северного потока-2" в срок.
Обновлено в 11:58
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Прокурор запросил три года колонии для повредившего картину Репина

Прокурор попросил приговорить Игоря Подпорина, обвиняемого в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к трем годам колонии общего режима.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес

58-летний Александр Цекало отправился в новое путешествие с молодой женой

38-летняя Дарина Эрвин показала новое фото с мужем.
Обновлено в 10:58
Спорт

Тарасова: Траньков остается в тренерском штабе нашей пары с Морозовым

Обновлено в 11:22
Происшествия

Петербуржцы заметили бегущего по КАД быка

В понедельник, 29 апреля очевидцы заметили на кольцевой довольно крупного быка, передаёт группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 10:19
Общество

Бесконечное начисление процентов по микрокредитам признали незаконным

Верховный суд России признал незаконным бесконечное начисление процентов по микрокредитам для граждан, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:16
Происшествия

В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

Обновлено в 05:59
Политика

В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал

Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
Обновлено в 07:11
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Государство в Юго-Восточной Азии. Население, по итогам официальной переписи 2010 года, составляет более 237,5 миллионов человек, территория - 1 919 440 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Занимает четвёртое место в мире по численности населения и четырнадцатое по территории.
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