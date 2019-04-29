Президент Индонезии сообщил о планах перенести столицу из ДжакартыТАСС 05:22

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город. Об этом глава государства заявил в понедельник на совещании правительства, передает новостной портал Kompas.

Президент Индонезии сообщил о планах перенести столицу из Джакарты

Политика Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданстве Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.

Политика В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.

Политика В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.

Политика В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.

Происшествия Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит» Крупный пожар в здании распределительного центра компании "Магнит" в Воронежской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.

Наука Как будет выглядеть Земля, если растают все льды? На первый взгляд может показаться, что Земля не будет выглядеть совершенно иначе (при том что, конечно, такие города, как Венеция, накроет водой довольно быстро), однако затем, при приближении к Азии, становится ясен масштаб катастрофы: так, такие огромные города, как Калькутта и Шанхай (с совокупным населением почти в 19 миллионов человек), изображены исчезнувшими под водой.

Общество В ЮГУ уволили руководителя кафедры за пост студента в соцсети По словам студента четвертого курса кафедры журналистики Глеба Чёрного, руководителя кафедры вынудили это сделать из-за его поста, опубликованного на личной странице в социальной сети.

Финансы Эксперт оценил дедолларизацию во внешней торговле России Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Николай Трошин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил дедолларизацию во внешней торговле России.

Общество В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время Депутат отметил, что предложение по сокращению рабочего дня необходимо обсуждать с профессиональным сообществом, потому что в этом вопросе нельзя руководствоваться популистскими мотивами.

Происшествия Футболист сборной Чехии погиб в ДТП в Турции В аварии в Турции погиб футболист сборной Чехии Йосеф Шурал.

Происшествия Пьяный житель Тюмени обстрелял маршрутку В Тюмени задержали местного жителя, который обстрелял маршрутку из пневматики.

Экономика Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.

Происшествия В «лесу Винни-Пуха» в Великобритании произошел пожар Крупный пожар едва не погубил Эшдаунский лес, в котором проживал персонаж английского писателя Алана Милна плюшевый медвежонок Винни-Пух.

Происшествия Замглавы ФСИН рассказал о 200 «еле живых» подследственных В 2017 году Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отказалась принять в СИЗО Москвы и Подмосковья около 200 подследственных, которые получили серьезные травмы в ходе следственных действий.

Политика Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.

Политика Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.

Экономика Банк России решил ограничить денежные переводы за границу Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Хоккей Пять хоккеистов покинули сборную России перед ЧМ Пять хоккеистов были отсеяны из состава сборной России в преддверии старта ЧМ-2019.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.

Политика МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогах По словам главы МВД, в ведомстве рассчитывают, что «комплекс уже принятых и готовящихся мер позволит существенно сократить смертность на дорогах».

Кино Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов» Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.

Шоу-бизнес Ксения Бородина рассказала, кто лучше всех ее фотографирует В подписи к снимку Бородина похвалила девятилетнюю дочь Марию за удачный ракурс, назвав ее лучшим фотографом в мире.

Музыка Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на «Голосе» Ранее сообщалось, что Алсу и ее дочь затравили в соцсетях после победы на "Голосе". "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию финала телешоу.