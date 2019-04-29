Политика
Президент Индонезии сообщил о планах перенести столицу из ДжакартыТАСС 05:22
Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город. Об этом глава государства заявил в понедельник на совещании правительства, передает новостной портал Kompas.
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Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Здоровье
Врач посоветовал пить не больше ложки алкоголя в праздники
Алкоголь перерабатывается от 3 дней до 3 недель. И промежутки должны быть такими же.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Дело сектантов, истязавших детей в Подмосковье, передали в суд
Лидер и двое членов сообщества "Каула Дхарма" предстанут перед судом по обвинению в истязании и сексуальном насилии над тремя несовершеннолетними, которых удерживали в подвале в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 08:11
Политика
Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства
Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:06
Общество
Иркутские приставы сняли видеоклип о неплательщиках
Обновлено в 08:30
Технологии
Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола
Обновлено в 07:20
Финансы
Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара
Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 04:33
Общество
Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников
Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.
Обновлено в 07:48
Кино
Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»
Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15
Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил прибыль
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Здоровье
Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату
В ходе встречи с представителями ИА «Новый день» медики пожаловались на маленькие зарплаты, а также нехватку медицинских инструментов.
Обновлено в 09:09
Экономика
«Ситимобил» начал страховать пассажиров и водителей на 2 млн рублей
Сервис «Ситимобил» начал страховать пассажиров и водителей от несчастных случаев в результате ДТП.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре
В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол
Кейперс рассудит «Барселону» и «Ливерпуль» в первой игре полуфинала ЛЧ
Голландец Бьорн Кейперс назначен главным арбитром первого матча полуфинала Лиги чемпионов между испанской "Барселоной" и английским "Ливерпулем", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 06:14
Происшествия
На Урале в массовом ДТП погибла основатель благотворительного фонда
Одна из основательниц общественного фонда «Благое дело» 55-летняя Рита Севрюгина погибла в ДТП.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
В Эстонии стартовали совместные с НАТО учения
Обновлено в 07:23
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в ряде городов.
Обновлено в 09:14
Хоккей
Олег Знарок возглавил ХК «Спартак»
В 2010–2014 годах работал главным тренером ХК «Динамо», с ним клуб дважды выиграл Кубок Гагарина (сезоны 2011/12, 2012/13).
Обновлено в 06:22
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча
Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Недвижимость
ВТБ снижает до 5% ставку по ипотеке для семей с детьми
Программа ипотеки с господдержкой позволяет оформить льготный кредит семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.
Обновлено в 04:06
Экономика
«Экономическая бомба» устроит небывалый кризис
Экономисты отмечают, что рост мирового госдолга обусловлен политикой западных финансовых властей, которые активно печатают деньги для преодоления кризиса и усиления экономического роста.
Обновлено в 05:32
Авто
Обнародован рейтинг популярных китайских авто с пробегом в России
Основной для рейтинга стали продажи китайских автомобилей с пробегом за первый квартал этого года.
Обновлено вчера в 12:29
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Политика
МВД готовит «жёсткие предложения» для снижения смертности на дорогах
Министерство внутренних дел России готовит целый ряд предложений для снижения смертности на дорогах.
Обновлено в 08:28
Политика
Россиянин обжаловал первый штраф суда за неуважение к власти
Россиянин Юрий Картыжев, впервые признанный судом виновным в нарушении нового закона о неуважении к власти, обжаловал решение суда.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01