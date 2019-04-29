Политика

Президент Индонезии сообщил о планах перенести столицу из ДжакартыТАСС 05:22

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город. Об этом глава государства заявил в понедельник на совещании правительства, передает новостной портал Kompas.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Джакарта перестанет быть столицей Индонезии

РБК07:16

Джакарта больше не столица Индонезии

Вести.Ru04:36

Президент Индонезии сообщил о планах перенести столицу из Джакарты

ТАСС05:22

Власти Индонезии решили перенести столицу с острова Ява

Российская газета05:17

Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява

Коммерсантъ06:24

Индонезия решила перенести столицу с острова Ява

RT на русском04:27

Президент Индонезии решил поменять столицу в стране

Газета.Ru04:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
Шоу-бизнес

«Страшненькая»: Барановская рассказала о злых издевках подруг

Обновлено в 06:09
Общество

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Здоровье

Врач посоветовал пить не больше ложки алкоголя в праздники

Алкоголь перерабатывается от 3 дней до 3 недель. И промежутки должны быть такими же.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Дело сектантов, истязавших детей в Подмосковье, передали в суд

Лидер и двое членов сообщества "Каула Дхарма" предстанут перед судом по обвинению в истязании и сексуальном насилии над тремя несовершеннолетними, которых удерживали в подвале в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 08:11
Политика

Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства

Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:06
Общество

Иркутские приставы сняли видеоклип о неплательщиках

Обновлено в 08:30
Технологии

Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола

Обновлено в 07:20
Финансы

Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара

Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 04:33
Общество

Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.
Обновлено в 07:48
Кино

Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»

Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15
Энергетика

«Газпром» в 2018 году удвоил прибыль

За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Здоровье

Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату

В ходе встречи с представителями ИА «Новый день» медики пожаловались на маленькие зарплаты, а также нехватку медицинских инструментов.
Обновлено в 09:09
Экономика

«Ситимобил» начал страховать пассажиров и водителей на 2 млн рублей

Сервис «Ситимобил» начал страховать пассажиров и водителей от несчастных случаев в результате ДТП.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье

Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре

В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол

Кейперс рассудит «Барселону» и «Ливерпуль» в первой игре полуфинала ЛЧ

Голландец Бьорн Кейперс назначен главным арбитром первого матча полуфинала Лиги чемпионов между испанской "Барселоной" и английским "Ливерпулем", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 06:14
Происшествия

На Урале в массовом ДТП погибла основатель благотворительного фонда

Одна из основательниц общественного фонда «Благое дело» 55-летняя Рита Севрюгина погибла в ДТП.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие

В Эстонии стартовали совместные с НАТО учения

Обновлено в 07:23
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в ряде городов.
Обновлено в 09:14
Хоккей

Олег Знарок возглавил ХК «Спартак»

В 2010–2014 годах работал главным тренером ХК «Динамо», с ним клуб дважды выиграл Кубок Гагарина (сезоны 2011/12, 2012/13).
Обновлено в 06:22
Происшествия

Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча

Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Недвижимость

ВТБ снижает до 5% ставку по ипотеке для семей с детьми

Программа ипотеки с господдержкой позволяет оформить льготный кредит семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.
Обновлено в 04:06
Экономика

«Экономическая бомба» устроит небывалый кризис

Экономисты отмечают, что рост мирового госдолга обусловлен политикой западных финансовых властей, которые активно печатают деньги для преодоления кризиса и усиления экономического роста.
Обновлено в 05:32
Авто

Обнародован рейтинг популярных китайских авто с пробегом в России

Основной для рейтинга стали продажи китайских автомобилей с пробегом за первый квартал этого года.
Обновлено вчера в 12:29
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Политика

МВД готовит «жёсткие предложения» для снижения смертности на дорогах

Министерство внутренних дел России готовит целый ряд предложений для снижения смертности на дорогах.
Обновлено в 08:28
Политика

Россиянин обжаловал первый штраф суда за неуважение к власти

Россиянин Юрий Картыжев, впервые признанный судом виновным в нарушении нового закона о неуважении к власти, обжаловал решение суда.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Пассажиры автобуса сняли на видео, как родители напоили пивом детей

Обновлено в 06:10
Происшествия

Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля

В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джакарта
Столица Индонезии
Особый столичный округ, столица и крупнейший город Индонезии. Расположена на северо-западе побережья острова Ява при впадении реки Чиливунг в Яванское море. Площадь - 664 км².
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное