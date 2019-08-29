Политика

РИА НовостиРИА НовостиПрезидент Грузии захотела уменьшить зависимость от России

На фоне беспорядков Зурабишвили назвала Москву "врагом" и заявила, что Кремлю выгоден общественный раскол в Грузии. После этого президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля.
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с чего всё началось

Президент Грузии захотела уменьшить зависимость от России

Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили во время выступления на международном форуме MEDEF во Франции. По ее словам, Тбилиси движется в западном направлении, поэтому республике необходимо минимизировать влияние Москвы.
РИА Новостивчера в 11:33

Подробнее о событии

Зурабишвили заявила, что Россия играет на грузинских нервах

Sputnik Грузиявчера в 11:20

Президент Грузии заявила о желании уменьшить зависимость от России

Известиявчера в 18:29

Президент Грузии захотела избавиться от экономической зависимости от России

Взгляд.рувчера в 13:02

Зурабишвили призвала уменьшить экономическую зависимость от России

RT на русскомвчера в 12:32

Президент Грузии захотела уменьшить зависимость от России

РИА Новостивчера в 11:33

Грузия хочет уменьшить зависимость от России

РЕН ТВвчера в 19:53

Грузия захотела экономической свободы от России

Lenta.ruвчера в 09:44
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул для школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Армия и оружие

Корабль «Вышний Волочек» испытал крылатые ракеты «Калибр»

Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» впервые испытал крылатые ракеты «Калибр» в ходе учений корабельных сил Черноморского флота в Черном море.
Известия вчера в 22:38
Политика

На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией

Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
Шоу-бизнес

Друг актера Числова попросил денег на похороны

Телеканал 360° вчера в 16:47
Футбол

«Коринтианс» с Вагнером Лав вышел в полуфинал Южноамериканского кубка

«Флуминенсе» на своем поле сыграл вничью с «Коринтианс» в ответном матче 1/4 финала Южноамериканского кубка (1:1). В первой встрече была зафиксирована нулевая ничья, поэтому в полуфинал вышел клуб из Сан-Паулу.
Спорт-Экспресс вчера в 22:28
Происшествия

Самолет Ан-2 вынужденно сел в Якутии

Газета.Ru вчера в 23:34
Футбол

У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь

Lenta.ru вчера в 16:56
Армия и оружие

Пакистан заявил об испытаниях баллистической ракеты

«Пакистан успешно провел ночной учебный пуск надводной баллистической ракеты "Газнави", способной доставлять боеголовки нескольких типов до 290 км»,— сообщил представитель ВС страны генерал-майор Асиф Гафур в Twitter.
Коммерсантъ вчера в 04:29
Политика

Депутат Рады неудачно выступил на украинском языке и рассмешил коллег

Депутат Верховной рады Антон Киссе в ходе заседания парламента не смог выступить на украинском языке и рассмешил коллег.
Lenta.ru вчера в 22:43
Политика

Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины

Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru 28 августа в 01:31
Гаджеты

Миллионы людей скачали в Google Play приложения, стремительно разряжающие батарею смартфона

Исследователи из фирмы по кибербезопасности Symantec нашли в Google Play два мошеннических приложения с более чем 1,5 миллионами скачиваний.
Ferra вчера в 09:53
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 сентября

В среднем, как пояснили «Известиям» в Пенсионном фонде, речь идет об увеличении пенсий примерно на 1,3 тыс. рублей в месяц.
Известия вчера в 17:02
Наука

Учеными открыто новое состояние вещества с редкой сверхпроводимостью

Ugpressa.ru вчера в 18:04
Космос

Ракета взорвалась на пусковой площадке в Иране

Российская газета вчера в 22:25
Шоу-бизнес

Евгений Петросян приехал на «Новую волну» с молодой подругой

Пара появилась на финале «Новой волны» в Сочи.
Комсомольская правда вчера в 13:25
Футбол

«Спартак» в Лиге Европы сыграет ответный матч с «Брагой»

29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста вчера в 06:03
Здоровье

В Минздраве назвали число нуждающихся в запрещенном «Фризиуме» детей

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Фризиум», за приобретение которого россиянка едва не пошла под суд.
Известия вчера в 10:00
Здоровье

Челябинская пара пока не сможет забрать своего младенца из Турции

Polit74.ru вчера в 09:15
Общество

Роструд напомнил, что в этом году 31 декабря будет рабочим днём

В пресс-службе Роструда напомнили, что 31 декабря 2019 года будет рабочим днём, а с 1 по 8 января 2020 года россиян ожидают выходные дни.
RT на русском вчера в 23:45
Происшествия

Полиция пресекла драку со стрельбой на юго-востоке Москвы

Полицейские пресекли драку с участием пяти человек в Марьинском парке на юго-востоке Москвы.
ТАСС вчера в 13:08
Происшествия

Американка, родившая в тюрьме без всякой помощи, подала в суд

В США в тюрьме города Денвер заключенная рожала ребенка без всякой помощи в одиночной камере. В Сети появилась соответствующая видеозапись.
РЕН ТВ вчера в 18:13
Политика

Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах

Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще "ниже часто, чем в региональных органах".
РБК вчера в 08:19
Здоровье

Челябинские власти опровергли слухи об увольнениях врачей в Трехгорном

Власти Челябинской области опровергли информацию об увольнении нескольких медработников из больницы города Трехгорный.
Российская газета вчера в 10:28
Политика

Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук

Верховная рада нового созыва в ходе заседания избрала премьер-министром Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука.
RT на русском вчера в 10:43
Общество

СМИ назвали число неработающих россиян предпенсионного возраста

Всего же на 1 января этого года, по данным Росстата, в стране проживали 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста - в общей сложности 10,1 млн человек.
Российская газета вчера в 02:07
Политика

Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе

Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском вчера в 17:44
Политика

В России научились разгонять вертолеты до 600 километров в час

В России научились разгонять боевые вертолеты до 600 километров в час, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального конструктора компании "Камов" Сергея Михеева.
Sputnik Таджикистан вчера в 07:40
Шоу-бизнес

Влад Соколовский побывал на концерте Риты Дакоты

Дакота нашла в себе силы и простила мужа, а накануне она провела свой концерт, где появился сам Влад Соколовский.
ГлобалМСК.ру вчера в 09:52
Политика

Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Авто

Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога

Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС вчера в 05:38
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Саломе Левановна Зурабишвили
Грузинский политик
Грузинский и французский государственный и политический деятель, действующий президент Грузии и верховный главнокомандующий Вооружёнными Силами Грузии с 16 декабря 2018 года. Первая в истории страны женщина-президент.
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