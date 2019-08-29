Политика
РИА НовостиПрезидент Грузии захотела уменьшить зависимость от России
На фоне беспорядков Зурабишвили назвала Москву "врагом" и заявила, что Кремлю выгоден общественный раскол в Грузии. После этого президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля.
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с чего всё началось
Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили во время выступления на международном форуме MEDEF во Франции. По ее словам, Тбилиси движется в западном направлении, поэтому республике необходимо минимизировать влияние Москвы.РИА Новостивчера в 11:33
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул для школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Армия и оружие
Корабль «Вышний Волочек» испытал крылатые ракеты «Калибр»
Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» впервые испытал крылатые ракеты «Калибр» в ходе учений корабельных сил Черноморского флота в Черном море.
Известия вчера в 22:38
Политика
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
Шоу-бизнес
Друг актера Числова попросил денег на похороны
Телеканал 360° вчера в 16:47
Футбол
«Коринтианс» с Вагнером Лав вышел в полуфинал Южноамериканского кубка
«Флуминенсе» на своем поле сыграл вничью с «Коринтианс» в ответном матче 1/4 финала Южноамериканского кубка (1:1). В первой встрече была зафиксирована нулевая ничья, поэтому в полуфинал вышел клуб из Сан-Паулу.
Спорт-Экспресс вчера в 22:28
Происшествия
Самолет Ан-2 вынужденно сел в Якутии
Газета.Ru вчера в 23:34
Футбол
У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь
Lenta.ru вчера в 16:56
Армия и оружие
Пакистан заявил об испытаниях баллистической ракеты
«Пакистан успешно провел ночной учебный пуск надводной баллистической ракеты "Газнави", способной доставлять боеголовки нескольких типов до 290 км»,— сообщил представитель ВС страны генерал-майор Асиф Гафур в Twitter.
Коммерсантъ вчера в 04:29
Политика
Депутат Рады неудачно выступил на украинском языке и рассмешил коллег
Депутат Верховной рады Антон Киссе в ходе заседания парламента не смог выступить на украинском языке и рассмешил коллег.
Lenta.ru вчера в 22:43
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины
Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru 28 августа в 01:31
Гаджеты
Миллионы людей скачали в Google Play приложения, стремительно разряжающие батарею смартфона
Исследователи из фирмы по кибербезопасности Symantec нашли в Google Play два мошеннических приложения с более чем 1,5 миллионами скачиваний.
Ferra вчера в 09:53
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
В среднем, как пояснили «Известиям» в Пенсионном фонде, речь идет об увеличении пенсий примерно на 1,3 тыс. рублей в месяц.
Известия вчера в 17:02
Наука
Учеными открыто новое состояние вещества с редкой сверхпроводимостью
Ugpressa.ru вчера в 18:04
Космос
Ракета взорвалась на пусковой площадке в Иране
Российская газета вчера в 22:25
Шоу-бизнес
Евгений Петросян приехал на «Новую волну» с молодой подругой
Пара появилась на финале «Новой волны» в Сочи.
Комсомольская правда вчера в 13:25
Футбол
«Спартак» в Лиге Европы сыграет ответный матч с «Брагой»
29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста вчера в 06:03
Здоровье
В Минздраве назвали число нуждающихся в запрещенном «Фризиуме» детей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Фризиум», за приобретение которого россиянка едва не пошла под суд.
Известия вчера в 10:00
Здоровье
Челябинская пара пока не сможет забрать своего младенца из Турции
Polit74.ru вчера в 09:15
Общество
Роструд напомнил, что в этом году 31 декабря будет рабочим днём
В пресс-службе Роструда напомнили, что 31 декабря 2019 года будет рабочим днём, а с 1 по 8 января 2020 года россиян ожидают выходные дни.
RT на русском вчера в 23:45
Происшествия
Полиция пресекла драку со стрельбой на юго-востоке Москвы
Полицейские пресекли драку с участием пяти человек в Марьинском парке на юго-востоке Москвы.
ТАСС вчера в 13:08
Происшествия
Американка, родившая в тюрьме без всякой помощи, подала в суд
В США в тюрьме города Денвер заключенная рожала ребенка без всякой помощи в одиночной камере. В Сети появилась соответствующая видеозапись.
РЕН ТВ вчера в 18:13
Политика
Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах
Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще "ниже часто, чем в региональных органах".
РБК вчера в 08:19
Здоровье
Челябинские власти опровергли слухи об увольнениях врачей в Трехгорном
Власти Челябинской области опровергли информацию об увольнении нескольких медработников из больницы города Трехгорный.
Российская газета вчера в 10:28
Политика
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Верховная рада нового созыва в ходе заседания избрала премьер-министром Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука.
RT на русском вчера в 10:43
Общество
СМИ назвали число неработающих россиян предпенсионного возраста
Всего же на 1 января этого года, по данным Росстата, в стране проживали 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста - в общей сложности 10,1 млн человек.
Российская газета вчера в 02:07
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском вчера в 17:44
Политика
В России научились разгонять вертолеты до 600 километров в час
В России научились разгонять боевые вертолеты до 600 километров в час, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального конструктора компании "Камов" Сергея Михеева.
Sputnik Таджикистан вчера в 07:40
Шоу-бизнес
Влад Соколовский побывал на концерте Риты Дакоты
Дакота нашла в себе силы и простила мужа, а накануне она провела свой концерт, где появился сам Влад Соколовский.
ГлобалМСК.ру вчера в 09:52
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС вчера в 05:38