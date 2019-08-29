Политика

РИА НовостиРИА НовостиПрезидент Грузии захотела уменьшить зависимость от России

На фоне беспорядков Зурабишвили назвала Москву "врагом" и заявила, что Кремлю выгоден общественный раскол в Грузии. После этого президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля.
Читать в источнике
Комментировать296
с чего всё началось

Президент Грузии захотела уменьшить зависимость от России

Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили во время выступления на международном форуме MEDEF во Франции. По ее словам, Тбилиси движется в западном направлении, поэтому республике необходимо минимизировать влияние Москвы.
РИА Новости11:33

Подробнее о событии

Грузия хочет уменьшить зависимость от России

РЕН ТВ19:53

Грузия захотела экономической свободы от России

Lenta.ru09:44

Президент Грузии захотела избавиться от экономической зависимости от России

Взгляд.ру13:02

Зурабишвили призвала уменьшить экономическую зависимость от России

RT на русском12:32

Президент Грузии захотела уменьшить зависимость от России

РИА Новости11:33

Зурабишвили заявила, что Россия играет на грузинских нервах

Sputnik Грузия11:20

Президент Грузии заявила о желании уменьшить зависимость от России

Известия18:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:45, Вашингтон
Политика

ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом

Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Новая газета 11:26
Авто

Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога

Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС 05:38
Происшествия

В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске

Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru 16:46
Космос

В космическом центре Ирана взорвалась ракета

Газета.Ru 19:46
Армия и оружие

Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.
РБК 20:16
Политика

Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета 20:00
Здоровье

Ребёнка, родившегося в Турции, не могут доставить в Челябинск

74.ru 07:35
Общество

Врачи рассказали, кому вредно пить кофе

Людям с хронической усталостью лучше воздержаться от употребления кофе, заявила "Вечерней Москве" диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.
РИА Новости 15:40
Экономика

ВЭБ профинансирует строительство газовозов для НОВАТЭКа на $5 млрд

Наблюдательный совет ВЭБа одобрил финансирование строительства 15 танкеров-газовозов для НОВАТЭКа, которые создадут на судоверфи «Звезда».
РБК 15:50
Общество

Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% продавцов шаурмы в Москве

Ведомости 12:19
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Армия и оружие

Боевики «Азова» захватили трех военнослужащих ДНР

Инфорос 07:30
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

Коммерсантъ 17:24
Политика

Пентагон выступил за продолжение военной помощи Украине

Lenta.ru 14:03
Политика

Андрея Загороднюка назначили министром обороны Украины

Кандидатура Загороднюка на пост министра обороны Украины была предложена ранее президентом страны Владимиром Зеленским.
Известия 12:07
Политика

В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот

Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.
Газета.Ru 16:29
Кино

Российские телезрители назвали любимые отечественные фильмы

Телепрограмма 11:09
Финансы

Исследование: просрочка по кредитам россиян подбирается к кризисному уровню

Уровень возникновения просроченной задолженности по кредитам россиян вырос до 1,6-1,7%, что сопоставимо с показателями предкризисных месяцев 2014 года, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 20:35
Авто

Новый кроссовер Maxus D60 выйдет за пределы Китая

Топовый вариант оценили в 167 800 юаней. В эквиваленте стоимость кроссовера варьируется от 870 тыс. до 1,56 млн рублей.
Tvoe-avto.com 14:17
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru вчера в 04:55
Космос

Маск рассказал о планах первого орбитального полета корабля Starship

РИА Новости 01:12
Общество

В Приморском крае ввели режим ЧС из-за сильных дождей

В Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей.
РБК вчера в 22:47
Политика

Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
Кино

Скончался актер Александр Числов

Свободная Пресса 05:37
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» попал в группу D, где встретится с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
Lenta.ru 13:00
Экономика

США изучают идею потребовать выплаты имперских долгов у Китая

Администрация США обсуждает идею потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.
Известия 16:52
Политика

Южная Осетия дала Грузии день, чтобы убрать блокпост на границе

РИА Новости 13:57
Происшествия

В Ростовской области Ан-2 совершил вынужденную посадку в поле

Российская газета 09:13
Космос

Запуск «Протона-М» не захотела страховать ни одна компания

Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, который входит в госкорпорацию «Роскосмос», не смог через тендер найти фирму для страхования рисков при запуске ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» на сумму в 2,1 миллиарда рублей.
Фонтанка.Ру 07:33
Политика

В Австрии сняли обвинения с экс-вице-канцлера Штрахе в злоупотреблении властью

Генсекретарь Австрийской партии свободы Харальд Вилимский в свою очередь назвал снятие обвинений с вице-канцлера ударом против людей, начавших в отношении Штрахе грязную политическую борьбу.
Life.ru 19:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Саломе Левановна Зурабишвили
Грузинский политик
Грузинский и французский государственный и политический деятель, действующий президент Грузии и верховный главнокомандующий Вооружёнными Силами Грузии с 16 декабря 2018 года. Первая в истории страны женщина-президент.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное