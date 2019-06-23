Президент Грузии вступилась за туристов из РоссииГазета.Ru вчера в 22:21

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за сохранение потока туристов из России.

Президент Грузии вступилась за туристов из России

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