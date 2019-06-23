Политика

Президент Грузии вступилась за туристов из РоссииГазета.Ru вчера в 22:21

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за сохранение потока туристов из России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Президент Грузии выступила в поддержку российских туристов

Известия04:51

Президент Грузии выступила за сохранение туристического потока из России

Эхо Москвы04:30

Зурабишвили призвала российских туристов продолжать приезжать в Грузию

ТАССвчера в 18:33

Зурабишвили заявила, что российские туристы должны приезжать в Грузию

ФАНвчера в 20:58

Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России

RT на русскомвчера в 20:45

Президент Грузии выступила за дальнейший приезд российских туристов

РБКвчера в 20:02

Зурабишвили заявила, что российские туристы обожают Грузию

РЕН ТВвчера в 22:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:37, Вашингтон
Политика

Ветераны АТО поучаствуют в гей-параде в Киеве

Обновлено вчера в 07:58
Общество

Симферопольцы заметили в городе живого крокодила

В Симферополе после обнаруженных в районе улицы Воровского двух крокодильих голов местные жители сообщили об увиденной живой рептилии.
Обновлено вчера в 13:56
Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Единоборства

Усик стал обязательным претендентом на пояс WBO в тяжелом весе

Обновлено в 05:12
Политика

Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день

Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
Обновлено в 02:33
Политика

США обнародовали план по развитию Палестины

Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».
Обновлено вчера в 12:50
Кино

«Акулу-убийцу» из фильма «Челюсти» отреставрировали

Музей движущихся изображений отреставрировал единственную сохранившуюся модель "акулы-убийцы" из культового фильма Стивена Спилберга.
Обновлено в 02:43
Здоровье

Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету

Обновлено в 05:00
Происшествия

Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault

Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено вчера в 22:13
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено вчера в 17:41
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

На сайте Министерства обороны РФ появился раздел, посвященный защитникам Брестской крепости в первые дни Великой Отечественной войны.
Обновлено 21 июня в 23:14
Гаджеты

Скоро выпустят новый ноутбук Chuwi LapBook Plus

Известный бренд Chuwi в ближайшее время выпустит новый портативный ноутбук LapBook Plus, построенный на архитектуре Intel.
Обновлено в 03:59
Общество

Роспотребнадзор назвал правила покупки алкоголя

Специалисты Роспотребнадзора разработали простые правила, которые помогут выбрать безопасную и качественную алкогольную продукцию.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие

США провели кибератаку на ракетные системы Ирана

Как отмечает издание ссылаясь на свои источники, киберкомандование США тщательно планировало эту атаку длительное время.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами

Обновлено вчера в 10:23
Армия и оружие

Британские морпехи разрисовали сослуживца нацистской символикой во время учений на Балтике

Солдаты королевской морской пехоты Великобритании во время учений НАТО на Балтике устроили пьяный дебош и нарисовали свастику на груди как минимум одного из своих военнослужащих.
Обновлено в 02:50
Общество

В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел

В Москве и еще 12 городах России 23 июня пройдут митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается на сайте мероприятия.
Обновлено в 03:48
Недвижимость

Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Политика

Путин поздравил россиян с Сабантуем

Обновлено в 04:59
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье

В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Армия и оружие

ВКС получили два новейших вертолета Ми-28НМ

Воздушно-космические силы России получили два новейших вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник", сообщил глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Обновлено в 03:21
Политика

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено 21 июня в 14:32
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие

Битва за Беларусь: 75 лет назад началась операция «Багратион»

75 лет назад, 23 июня 1944 года, началась наступательная операция «Багратион», в результате которой полностью освободили Беларусь, часть Прибалтики и Польши от немецкой оккупации.
Обновлено вчера в 23:22
Финансы

Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления

Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Культура

Владимир Машков рассказал о мечте «совместить актера с куклой»

Машков назвал всех артистов театра кукол великими людьми.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Из-за аварии Советский район Воронежа остался без воды

Авария на магистральном водоводе стала причиной того, что тысячи жителей Советского района Воронежа в период аномальной жары остались без питьевой воды.
Обновлено в 03:02
Кино

Сокуров-продакшн: как студенты из Нальчика изменили наше кино

"Известия" предлагают вспомнить лучшие фильмы учеников Сокурова.
Обновлено вчера в 17:01
Единоборства

В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи

В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Политика

Путин заявил о готовности России к диалогу с США

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии в четверг, что Россия готова к диалогу с США, но он будет непростым в условиях ограничений со стороны властных институтов Соединенных Штатов и начала в стране избирательной кампании.
Обновлено в 05:11
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное