Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристовLenta.ru 20:57

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
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Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России

РИА Новости21:32

Президент Грузии выступила за приезд в страну туристов из России

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Президент Грузии выступила за дальнейший приезд российских туристов

РБК20:02

Зурабишвили заявила, что российские туристы должны приезжать в Грузию

ФАН20:58

Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России

RT на русском20:45

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что политические разногласия не должны влиять на туристов из России

Эхо Москвы21:04

Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию

ТАСС18:33
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Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В центре Петербурга загорелось трехэтажное здание

В Невском районе Петербурга в трехэтажном здании произошел пожар, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
Обновлено в 22:24
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Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
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Изможденная Хлебникова напала на Алибасова во время шоу Малахова

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Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко»

13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
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Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией

Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
Обновлено в 10:03
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В Китае началось производства восьмиядерного процессора Zhaoxin KX-6000, соответствующего по производительности Intel Core i5-7400

Еще во время анонса говорилось о том, что производительность этого CPU соответствует производительности Intel Core i5 седьмого поколения, а сейчас стало известно, о какой именно модели CPU Intel шла речь – Core i5-7400.
Обновлено в 15:39
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Компания GMC собирается возродить внедорожник Jimmy

Накануне появилась информация, что американская компания GMC планирует возродить производство своего внедорожника Jimmy.
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Экономика

Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault

Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено в 22:13
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Как фейки и боты портят жизнь бизнесу

Интернет открывает новые возможности перед бизнесом.
Обновлено в 10:31
Политика

Кадыров заявил о попытке политиков в Грузии поссорить страну с Россией

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В «Зените» рассказали о будущем Кокорина

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В Ростуризме предрекли серьезное сокращение турпотока в Грузию

По словам главы Ростуризма, из-за инцидента с Грузией может вырасти турпоток в другие места: на юг России, в Крым, в Азербайджан или Армению.
Обновлено в 22:05
Наука

Механизм «чихания» растений ускоряет распространение инфекции

Между народная группа ученых опубликовала результаты исследования, в которых говорится, как растения «помогают» в распространении вирусов и инфекций.
Обновлено 20 июня в 06:25
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Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
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Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке

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В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
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