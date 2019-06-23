Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристовLenta.ru вчера в 20:57

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
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