Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристовLenta.ru вчера в 20:57

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
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Президент Грузии призвала решать политические проблемы без помех российским туристам

Эхо Москвы03:00

Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России

РИА Новости01:14

Зурабишвили заявила, что российские туристы должны приезжать в Грузию

ФАНвчера в 20:58

Назвавшая Россию оккупантом президент Грузии ждет российских туристов

Газета.Ru01:23

Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России

RT на русскомвчера в 20:45

Президент Грузии выступила за дальнейший приезд российских туристов

РБКвчера в 20:02

Зурабишвили призвала российских туристов продолжать приезжать в Грузию

ТАССвчера в 18:33
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Футбол

СМИ: футболист АЗ Идрисси близок к переходу в «Краснодар»

Обновлено в 03:25
Происшествия

Полиция в Киеве вышла охранять марш активистов ЛГБТ-сообщества

Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", в акции принимают участие несколько тысяч человек, многие из которых имеют при себе символику ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес

Яна Чурикова восхитилась экспозицией в «Москвариуме»

Ведущая Яна Чурикова опубликовала фото в Instagram с дочерью Таисией на фоне аквариума в «Москвариуме».
Обновлено в 03:22
Общество

В Иркутской области школьница осталась без выпускного вечера

В Ершовской средней школе Усть-Илимского района Иркутской области единственной выпускницей стала Татьяна Апаликова, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 03:44
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье

В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Армия и оружие

National Interest предупредил о риске ядерной войны

Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.
Обновлено в 00:02
Происшествия

В Петербурге собака спасла новорождённую девочку

В Петербурге джек-рассел-терьер по кличке Мачо спас новорождённую девочку.
Обновлено вчера в 22:49
Армия и оружие

Украинский полковник до смерти избил подчиненную

Известно, что подозреваемый в фактическом убийстве женщины, умершей от не совместимых с жизнью травм, состоит в звании полковника.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

Опубликованы кадры первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолета Ми-28НМ.
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца

Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 01:39
Финансы

Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления

Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Шоу-бизнес

Лена Темникова стала блондинкой

Обновлено вчера в 14:22
Футбол

Бразилия уничтожила Перу и вышла в плей-офф Кубка Америки

В субботу, 22-го июня, сборная Бразилии по футболу одержала свою вторую победу на групповом этапе Кубка Америки.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек

Обновлено в 01:38
Политика

Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день

Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
Обновлено в 02:33
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Общество

В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел

В Москве и еще 12 городах России 23 июня пройдут митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается на сайте мероприятия.
Обновлено в 03:48
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Космос

SpaceX запустит в космос останки 152 покойников

Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен

Обновлено в 00:41
Политика

При попытке госпереворота в Эфиопии убили главу штата Амхара

Ранее сообщалось, что начальник штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен получил огнестрельное ранение в ходе совершённого нападения.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану

Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.
Обновлено в 00:51
Единоборства

Валуев рассказал о продолжающейся борьбе с опухолью мозга

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Государственной Думы России Николай Валуев рассказал о продолжении борьбы с опухолью мозга, сообщает URA.RU.
Обновлено вчера в 07:47
Хоккей

28 российских хоккеистов было выбрано на драфте НХЛ-2019

Завершился драфт новичков НХЛ-2019. Для России он получился урожайным – впервые с 2003 года клубы НХЛ задрафтовали более 20 россиян.
Обновлено в 03:55
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 10:56
Единоборства

В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи

В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Культура

Марина Хлебникова удивила своим видом гостей шоу Андрея Малахова

Марина Хлебникова смогла удивить гостей передачи Андрея Малахова.
Обновлено вчера в 04:46
Происшествия

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла

Обновлено в 01:18
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