Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристовLenta.ru 20:57

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России

RT на русском20:45

Президент Грузии выступила за приезд в страну туристов из России

Известия21:10

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что политические разногласия не должны влиять на туристов из России

Эхо Москвы21:04

Зурабишвили заявила, что российские туристы должны приезжать в Грузию

ФАН20:58

Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России

РИА Новости21:32

Президент Грузии выступила за дальнейший приезд российских туристов

РБК20:02

Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию

ТАСС18:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:58, Вашингтон
Армия и оружие

Ребенок ранен в Горловке при обстреле со стороны украинских силовиков

Обновлено в 14:31
Политика

В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет

В ливийском Триполи в ходе столкновений между сторонниками Хафтара и центрального правительства сгорел украинский самолет АН-124, который принадлежал ливийской компании, сообщил в Facebook украинский авиаэксперт Виталий Трубников.
Обновлено в 09:58
Космос

NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе

Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете.
Обновлено в 20:16
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения

18 июня весь день Максим Галкин принимал поздравления.
Обновлено в 13:06
Политика

Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией

Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
Обновлено в 10:03
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Футбол

В «Зените» рассказали о будущем Кокорина

Обновлено в 20:12
Армия и оружие

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 пролетел на относительно низкой скорости и высоте рядом с испанским авианосцем Juan Carlos I в Балтийском море.
Обновлено в 17:44
Происшествия

Пассажирский теплоход загорелся на Волге

Обновлено в 18:42
Происшествия

Крупный пожар возник в цеху лакокрасочных материалов в Екатеринбурге

Возгорание произошло в цеху лакокрасочных материалов, который расположен на улице Труда. Площадь пожара составляет 600 кв. метров.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
Обновлено в 21:12
Политика

Россия потребовала от Грузии вернуть долги

Причинами запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию стали необходимость обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского Минтранса.
Обновлено в 11:55
Общество

МВД предложило без суда ограничивать действия водительских прав

В качестве примера приводятся судебные приставы, которые имеют право во внесудебном порядке ограничивать действие водительских прав за непогашенные задолженности.
Обновлено вчера в 05:56
Футбол

«Спартак» представил новый клубный автобус

«Спартак» презентовал новый клубный автобус. Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено в 11:39
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Политика

Россияне не торопятся отменять забронированные туры в Грузию

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что на данный момент российские туристы не торопятся отменять забронированные туры в Грузию.
Обновлено в 21:26
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Компания «Укртрансгаз» заявила о критическом дефиците топлива. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 21:47
Политика

Грузинский банкир пообещал оплатить чартеры для украинских туристов

Основатель грузинского «Ти-Би-Си Банка» Мамука Хазарадзе пообещал профинансировать 10 чартерных рейсов авиакомпании Georgian Airlines для украинских туристов, путешествующих из Киева в Тбилиси.
Обновлено в 14:01
Баскетбол

«Зенит» на 95% выступит в Евролиге уже в следующем сезоне

«Зенит» получит «уайлд-кард» от Евролиги на сезон 2019/2020.
Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес

Алибасов записал видеообращение о своем питании

Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Происшествия

В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ

Обновлено в 18:03
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено в 10:56
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Политика

7-летняя девочка из Крыма обратилась к Путину и Зеленскому

Семилетняя жительница Крыма обратилась к президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой.
Обновлено в 21:33
Здоровье

Путёвка на воды. Почему число пациентов санаториев уменьшилось в 10 раз?

В СССР путёвку в санаторий можно было получить относительно просто. Их посещали ежегодно 60 млн человек, сегодня – 6 млн.
Обновлено в 17:05
Происшествия

Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко»

13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
Обновлено в 14:57
Происшествия

Полиция Британии проверила сообщения о криках в доме Бориса Джонсона

Сотрудники правоохранительных органов Великобритании проверили сообщения о женских криках, которые, как утверждают СМИ, доносились из расположенного на юге Лондона дома кандидата на пост премьер-министра королевства Бориса Джонсона.
Обновлено в 02:00
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено в 06:11
Культура

Критики отметили «русскость» постановки оперы «Борис Годунов» в Лондоне

Постановка оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов" в лондонском Королевском театре оперы и балета в 2019 году встречена публикой и театральными критиками с не меньшим восторгом, чем в 2016-м, причем в этот раз критики делают особый акцент на "русскости" трактовки.
Обновлено в 19:47
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное