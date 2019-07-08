Политика
Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес ПутинаRT на русском 16:24
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.
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Погба и Лукаку включены в состав «МЮ» на предсезонное турне
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Опасное вместо
Резко возросшие за последний год требования ЦБ к информационной безопасности привели к оттоку специалистов в этой сфере из банков в другие отрасли.
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Грузинский телеканал "Рустави 2" приостановила вещание после бранной речи журналиста в адрес президента России Владимира Путина.
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Общество
FlixBus сделал остановку
Компания сменила гендиректора в России Планировавшийся выход на российский рынок немецкого автобусного сервиса FlixBus столкнулся с проблемами.
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Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
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Футбол
Бразилия завоевала Кубок Америки впервые с 2007 года
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Кузнецова рассказала о состоянии избитой девочки из Ингушетии
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Экономика
Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
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Футбол
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Происшествия
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Мексиканские власти отказали во въезде 14 гражданам с российскими паспортами.
Обновлено в 13:42
Политика
Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями
Оппозиция Венесуэлы объявила, что примет участие в переговорах с властями страны в государстве Барбадос, следует из заявления в Twitter аппарата Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом страны.
Обновлено в 18:57
Футбол
Тренер сборной Аргентины: «Судьи не понимают, как использовать VAR»
Судьи не понимают, как его использовать.
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Политика
Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского
Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Боня решила нарастить мышцы после обвинений в худобе
Обновлено в 14:35
Политика
В Абхазии и Южной Осетии прокомментировали резолюцию ОБСЕ
В Сухуме считают однобокой и ангажированной принятую в ОБСЕ резолюцию с призывом к России отменить своё решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие
Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.
Обновлено в 03:23
Политика
Туроператоры рассказали, как изменится стоимость поездки в Грузию
Как изменится стоимость поездки на родину хачапури, и какие альтернативные направления смогут заменить грузинский пляжный и экскурсионный отдых, рассказали РИА Новости туроператоры и сервисы бронирования авиабилетов.
Обновлено в 19:30
Наука
Швейцарские ученые нашли способ борьбы с глобальным потеплением
В своем исследовании ученые приходят к выводам, что дополнительное насаждение лесного покрова поможет бороться с глобальным потеплением, так как оно вызвано, в первую очередь, с накоплением в атмосфере углерода, который в процессе фотосинтеза поглощают кроны деревьев и перерабатывают в кислород.
Обновлено в 14:24
Технологии
Япония создаст подлодки нового поколения
В Японии начали разработку подводных лодок 29SS, которые придут на смену дизель-электрическим подлодкам (ДЭПЛ) класса «Сорю», созданным в 2009 году.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Авто
Энтузиаст превратил Audi A8 в пикап
Компания Audi всегда выпускала автомобили серии A8 только в кузове седан, но энтузиаст решил переделать машину в виде пикапа.
Обновлено в 15:24
Политика
Украина впервые в истории получила партию нефти из США
Украина приняла первую в истории партию нефти непосредственно из США.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника
Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
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«Человек-паук: вдали от дома» возглавил российский прокат
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Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году.
Обновлено в 17:42
Авто
В России подешевел кроссовер Hawtai Laville
В ходе мониторинга цен на российском авторынке в июле эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали снижение цен на китайский кроссовер Hawtai Laville.
Обновлено в 02:14
Технологии
Созданный в России бот поможет работодателям отсеять претендентов
Российская компания F2FGroup разработала телефонного бота, который способен помочь работодателям при проведении удаленных собеседований.
Обновлено в 19:07
Наука
Ученые создали уникальный сплав-ферроэлектрик для микроэлектроники
Обновлено вчера в 04:11