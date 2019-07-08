Политика

Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес ПутинаRT на русском 16:24

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.
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В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине

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Грузины устроили митинг из-за брани в адрес Путина на местном телеканале

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Власти Грузии осудили брань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина

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МИД Грузии: провокация Рустави 2 направлена на осложнение грузино-российских отношений

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В МИД Грузии осудили нецензурные высказывания в эфире Rustavi 2 в адрес руководства России

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Власти Грузии осудили мат в адрес Путина в эфире одного из телеканалов

РБК16:15

«Провокация»: МИД Грузии о брани в адрес Путина по «Рустави 2»

Газета.Ru19:05
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Погба и Лукаку включены в состав «МЮ» на предсезонное турне

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Экономика

Опасное вместо

Резко возросшие за последний год требования ЦБ к информационной безопасности привели к оттоку специалистов в этой сфере из банков в другие отрасли.
Обновлено в 17:59
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«Рустави 2» остановил вещание после атаки на Путина в эфире

Грузинский телеканал "Рустави 2" приостановила вещание после бранной речи журналиста в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 18:46
Общество

FlixBus сделал остановку

Компания сменила гендиректора в России Планировавшийся выход на российский рынок немецкого автобусного сервиса FlixBus столкнулся с проблемами.
Обновлено в 17:59
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Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

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Футбол

Бразилия завоевала Кубок Америки впервые с 2007 года

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Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам о состоянии девочки, которую избивала ее родная тетя.
Обновлено в 10:13
Экономика

Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный

По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Футбол

Факел — Торпедо (Москва) 0:1

Обновлено в 13:54
Происшествия

14 человек с российскими паспортами не пустили в Мексику

Мексиканские власти отказали во въезде 14 гражданам с российскими паспортами.
Обновлено в 13:42
Политика

Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями

Оппозиция Венесуэлы объявила, что примет участие в переговорах с властями страны в государстве Барбадос, следует из заявления в Twitter аппарата Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом страны.
Обновлено в 18:57
Футбол

Тренер сборной Аргентины: «Судьи не понимают, как использовать VAR»

Судьи не понимают, как его использовать.
Обновлено вчера в 21:51
Политика

Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского

Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес

Боня решила нарастить мышцы после обвинений в худобе

Обновлено в 14:35
Происшествия

Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео

Обновлено в 15:05
Футбол

«Томь» обыграла «Нижний Новгород» в первом туре нового сезона ФНЛ

Обновлено в 10:12
Политика

В Абхазии и Южной Осетии прокомментировали резолюцию ОБСЕ

В Сухуме считают однобокой и ангажированной принятую в ОБСЕ резолюцию с призывом к России отменить своё решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие

Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба»

На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.
Обновлено в 03:23
Политика

Туроператоры рассказали, как изменится стоимость поездки в Грузию

Как изменится стоимость поездки на родину хачапури, и какие альтернативные направления смогут заменить грузинский пляжный и экскурсионный отдых, рассказали РИА Новости туроператоры и сервисы бронирования авиабилетов.
Обновлено в 19:30
Наука

Швейцарские ученые нашли способ борьбы с глобальным потеплением

В своем исследовании ученые приходят к выводам, что дополнительное насаждение лесного покрова поможет бороться с глобальным потеплением, так как оно вызвано, в первую очередь, с накоплением в атмосфере углерода, который в процессе фотосинтеза поглощают кроны деревьев и перерабатывают в кислород.
Обновлено в 14:24
Технологии

Япония создаст подлодки нового поколения

В Японии начали разработку подводных лодок 29SS, которые придут на смену дизель-электрическим подлодкам (ДЭПЛ) класса «Сорю», созданным в 2009 году.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Авто

Энтузиаст превратил Audi A8 в пикап

Компания Audi всегда выпускала автомобили серии A8 только в кузове седан, но энтузиаст решил переделать машину в виде пикапа.
Обновлено в 15:24
Политика

Украина впервые в истории получила партию нефти из США

Украина приняла первую в истории партию нефти непосредственно из США.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Кино

«Человек-паук: вдали от дома» возглавил российский прокат

Обновлено в 19:15
Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами населения

Для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году.
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Авто

В России подешевел кроссовер Hawtai Laville

В ходе мониторинга цен на российском авторынке в июле эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали снижение цен на китайский кроссовер Hawtai Laville.
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Технологии

Созданный в России бот поможет работодателям отсеять претендентов

Российская компания F2FGroup разработала телефонного бота, который способен помочь работодателям при проведении удаленных собеседований.
Обновлено в 19:07
Наука

Ученые создали уникальный сплав-ферроэлектрик для микроэлектроники

Обновлено вчера в 04:11
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