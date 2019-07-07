Политика
Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес ПутинаРИА Новости 17:30
Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале отреагировал на оскорбления грузинского телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.
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Происшествия
Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео
Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. Паук устроил дебош в московском аэропорту Жуковский при посадке на рейс в Симферополь.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Мощное землетрясение произошло у берегов Индонезии
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло возле берегов Индонезии, возможно цунами.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
«Свидетель» по делу МН17 в момент похищения из ДНР был пьян
Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии.
Обновлено в 17:54
Армия и оружие
«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали о предотвращенной «катастрофе планетарного масштаба»
Экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата погиб в Баренцевом море при выполнении «боевой задачи», заявил на траурной церемонии высокопоставленный военный, пишут «Открытые медиа».
Обновлено вчера в 11:21
Политика
Последний прямой рейс вылетел из Москвы в Тбилиси
Российские и грузинские авиакомпании вечером в воскресенье совершают последние прямые рейсы между двумя странами перед входящим в силу решением властей РФ о временном прекращении с 8 июля авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 16:45
Кино
Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney
Обновлено в 13:55
Армия и оружие
Литва закупила оборудование для борьбы с российскими беспилотниками
Технология антидрона блокирует сигналы управления беспилоником и перехватывает управление, что позволяет посадить БЛА на своей территории, сообщил Мишутис.
Обновлено в 04:37
Футбол
Сборная Бразилии выиграла девятый Кубок Америки в своей истории
В бразильском Рио-де-Жанейро завершился финальный матч Кубка Америки 2019 года между сборными Бразилии и Перу.
Обновлено в 17:58
Происшествия
Два игрока НХЛ задержаны полицией за драку у ночного клуба
Нападающие «Колорадо» Энтони-Джон Грир и «Коламбуса» Сонни Милано задержаны полицией за драку у ночного клуба в Манхэттене.
Обновлено в 12:19
Авто
Мотор ЗМЗ модернизируют для внедорожника «УАЗ Патриот» с АКПП
Модернизированные моторы получили заводские индексы 409051.1000403-20, 409051.1000403-30 и 409052.1000403-30.
Обновлено в 16:54
Экономика
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 17:42
Наука
Психологи нашли причину интереса людей к моржеванию
Исследователи из Тюменского Государственного Университета объяснили причины повышенного интереса некоторых людей к моржеванию.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Общество
Как не допустить ошибок при покупке велосипеда
«Челнинские известия» решили выяснить, как выбирать велосипед, чтобы не пожалеть о покупке.
Обновлено в 00:38
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Происшествия
Мальчик из многодетной семьи запутался головой в колготках и погиб
Несчастный случай произошел дома, предположительно мальчик запутался головой в колготках.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX
Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.
Обновлено в 12:53
Политика
Что ждет Украину после демарша в ПАСЕ
К небольшому по объему документу было сделано в общей сложности 222 поправки, подавляющее большинство которых подготовили именно представители Украины.
Обновлено вчера в 07:13
Политика
Киселёв анонсировал телемост с Украиной
Ведущий российского государственного телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселёв заявил, что в эфире выйдет телемост с Украиной.
Обновлено в 16:41
Энергетика
Эксперты спрогнозировали цены на бензин до 2024 года
Эксперты Института Гайдара и РАНХиГС подготовили доклад "Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития", в котором пояснили, к чему приведет реализация налогового маневра в нефтяной сфере.
Обновлено в 17:55
Политика
Зеленский назначил Комарницкого главой Луганской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.
Обновлено в 09:21
Политика
В Совфеде ответили на предложение Киева обменять города Крыма на воду
Ранее бывший полномочный представитель президента Украины в "АРК" Борис Бабин в интервью украинским СМИ заявил, что восстановить подачу воды на полуостров без выгодных для Киева условий станет "крахом всех надежд на деоккупацию" региона.
Обновлено в 09:54
Политика
США пригрозили Ирану новыми санкциями
Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его.
Обновлено в 15:16
Футбол
Женская сборная США в четвертый раз стала чемпионом мира
Сборная США одержала победу над командой Нидерландов в финальном матче женского чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес
Лариса Долина едва не потеряла ребенка на съемках «Мы из джаза»
Как пишет Teleprogramma.pro, в фильме Карена Шахназарова Лариса Долина снималась, будучи на шестом месяце беременности.
Обновлено в 09:21
Культура
Парижская опера представила три балета Матса Эка
Парижская опера представила три балета Матса Эка На сцене Opera Garnier состоялась мировая премьера двух балетов знаменитого Матса Эка: для балетной труппы Парижской оперы шведский хореограф поставил «Another Place» на музыку Ференца Листа и равелевское «Болеро».
Обновлено в 17:59
Авто
Энтузиаст превратил Audi A8 в пикап
Компания Audi всегда выпускала автомобили серии A8 только в кузове седан, но энтузиаст решил переделать машину в виде пикапа.
Обновлено в 15:24
Путешествия
Туристы из Петербурга случайно заплыли из Турции в Грецию
Обновлено в 11:50