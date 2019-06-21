Политика
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестовLenta.ru 18:23
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации страны. Соответствующее заявление она сделала в Facebook. «Раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое опытное оружие», — написала глава государства.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 22:36, Вашингтон
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено в 03:00
Хоккей
Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин
Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.
Обновлено в 14:07
Политика
В Грузии оппозиция начала штурм парламента
Обновлено в 14:16
Политика
Пожарного, который пожаловался Путину на низкие зарплаты, похвалили
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин ответил на вопрос о низких зарплатах медиков, учителей и пожарных.
Обновлено в 19:01
Происшествия
Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина
В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Политика
Большинство россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным планируют посмотреть 75% россиян.
Обновлено вчера в 22:53
Кино
Киану Ривз может стать новым супергероем Marvel
Обновлено в 19:14
Общество
Названы самые оперативные в выдаче шенгенских виз россиянам страны
Ассоциации туроператоров России опубликовала список стран, которые могут быстро предоставить россиянам шенгенскую визу.
Обновлено в 22:25
Футбол
Сборная Уругвая не смогла обыграть Японию на Кубке Америки
Обновлено в 21:00
Общество
Учителя пожаловались к «Прямой линии» Путина на нищенские зарплаты
Из слов педагогов явствует, что майские указы о росте их зарплат, про выполнение которых так любят отчитываться чиновники, на самом деле не выполняются.
Обновлено вчера в 09:50
Наука
Врачи назвали первый признак смертельно опасной болезни
Отмечается, что люди, у которых риск развития болезни Альцгеймера высок из-за семейного анамнеза, могут начать страдать от первых признаков деменции ещё за 40 лет до того, как заболевание вступит в активную форму.
Обновлено в 04:46
Экономика
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Политика
Путин ответил на предложение назначить Грудинина главой правительства
Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о возможном назначении депутата Павла Грудинина на пост премьер-министра РФ.
Обновлено в 08:55
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено в 16:36
Общество
На Гавайях построят гигантский телескоп на священной горе
Обновлено в 18:36
Происшествия
Вертолет с японскими военными разбился в Токио
В Японии вертолет UH-1 разбился во время посадки на аэродроме Татикава, расположенном на западе префектуры Токио.
Обновлено в 22:23
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Александра Яковлева отыграла последний спектакль
Звезда фильмов «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева отыграла свой последний спектакль.
Обновлено в 02:04
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Происшествия
Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках
"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53
Общество
Минприроды предложило ежегодно сокращать потребление пластика на 10-20%
Минприроды предлагает сокращать потребление пластика в России на 10-20% ежегодно, сообщил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:23
Политика
Власти Калининграда займутся вопросом пожарного о низких зарплатах
Калининградские власти разберутся с ситуацией пожарного, который рассказал во время Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным о низких зарплатах.
Обновлено в 11:23
Авто
Семейный внедорожник начнет производить УАЗ
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Музыка
Музыкант Шахрин раскрыл секрет названия группы «Чайф»
Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал о творчестве и раскрыл небольшой секрет коллектива, а именно, откуда взялось название "Чайф".
Обновлено в 21:29
Авто
Первые внедорожники GAC GS8 приехали в Россию
В России продажи GS8, который станет первой моделью GAC Motor в нашей стране, начнутся в сентябре этого года.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено в 21:54
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Теннис
Энди Маррей выступит на Уимблдоне
Нынешний партнер Маррея Фельсьяно Лопес не выступит с британцем на Уимблдоне. Маррей сыграет в паре с французом Пьером-Югом Эрбером.
Обновлено в 18:18
Шоу-бизнес
Актриса Мария Кожевникова заявила, что Дмитрий Шепелев «не мужчина»
Многодетная мать, актриса и общественный деятель Мария Кожевникова высказалась о поведении Дмитрия Шепелева.
Обновлено в 06:30