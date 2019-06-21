Президент Грузии обвинила Россию в причастности к протестамRT на русском вчера в 21:18

Грузинский президент Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси заявила о заинтересованности России в «расколе страны». На своей странице в Facebook она написала, что Россия — «враг и оккупант» Грузии.

Президент Грузии обвинила Россию в причастности к протестам

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