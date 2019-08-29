Политика

Взгляд.руВзгляд.руПрезидент Грузии обвинила Россию в «ежедневных провокациях»

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили на международном форуме MEDEF во Франции в своем выступлении обвинила Россию в «ежедневных провокациях» и «игре на нервах» ее страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
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Президент Грузии: «Россия пытается сделать нас покорными»

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Зурабишвили обвинила Россию в «ежедневных провокациях»

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Грузия обвинила Россию в провокациях и игре на нервах

Утро.ru09:45

Президент Грузии обвинила Россию в «ежедневных провокациях»

Взгляд.ру07:36
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
Политика

Болтон подвел итоги переговоров с Лукашенко

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в Минске встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко не было принято каких-то однозначных решений по важным вопросам.
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"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
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В турецкой больнице умерла 12-летняя Алиса Адамова, которая пострадала в бассейне отеля в Бодруме 18 августа.
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Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время

Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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Актер Александр Числов умер в 54 года

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Вице-спикером Рады избрали депутата от «Батькивщины» Елену Кондратюк

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Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
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Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук

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Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
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На Украине назначили премьер-министра

Депутаты Верховной рады назначили премьер-министром Украины Алексея Гончарука.
РИА Новости 11:07
Футбол

Определились участники группового этапа Лиги чемпионов

Определились участники группового этапа Лиги чемпионов Стали известны все участники ежегодного международного турнира по футболу Лига чемпионов УЕФА 2019/20.
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Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
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Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России

В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
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Разноцветные чехлы для iPhone 11 уже появились в розничных магазинах

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В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.
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На МКС сработала аварийная сигнализация

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В Челябинской области хирурги единственной больницы решили уволиться

Опытный хирург местной больницы с 30-летним стажем, заведующий Станислав Редькин рассказал, что его оклад составляет 7 тысяч 800 рублей, а в Челябинской области врачи имеют оклад по 22 тысячи.
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«ПСЖ» и «Барселона» не пришли к соглашению по Неймару

По данным transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.
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Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.
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МТС купила киностудию за 2 млрд рублей

МТС купила у другой «дочки» АФК «Система» – компании «Бизнес-недвижимость» – кинопроизводственный комплекс, говорится в полугодовой отчетности оператора.
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«Ницца» приобрела Дольберга у «Аякса» за 20,5 млн евро

«Аякс» объявил о переходе нападающего Каспера Дольберга в «Ниццу». Французский клуб выплатит компенсацию в размере 20,5 миллиона евро.
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Двое пострадавших под Северодвинском скончались от облучения

Двое пострадавших при взрыве на военном объекте под Северодвинском в Архангельской области погибли от последствий радиационного облучения.
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Политика

Зеленский назвал главные задачи Верховной рады

Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.
BFM.ru 10:49
Армия и оружие

Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
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Михаил Ефремов в новом трейлере заменил «Ангелов Чарли»

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Коломойский предложил снять часть санкций против России

Украинский бизнесмен, экс-глава Днепропетровской области Игорь Коломойский в интервью изданию «Цензор.нет» предложил снять часть санкций против России.
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Беглова официально спросили о его московской квартире

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский («Яблоко») и Максим Резник («Партия роста») направили официальное письмо врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову в связи с публикацией оппозиционного блогера Алексея Навального о московской квартире, принадлежащей Беглову.
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Российские волейболистки обыграли Словакию на чемпионате Европы

Впервые в чемпионате Европы участвуют 24 команды и соревнования проходят сразу в четырех странах.
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Саломе Левановна Зурабишвили
Грузинский политик
Грузинский и французский государственный и политический деятель, действующий президент Грузии и верховный главнокомандующий Вооружёнными Силами Грузии с 16 декабря 2018 года. Первая в истории страны женщина-президент.
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