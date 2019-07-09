Политика
Президент Грузии обратилась к властям РоссииSputnik Грузия 06:32
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России с просьбой не реагировать на действия тех, кто, как говорят в РФ, представляют собой радикальную силу в Грузии.
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с чего всё началось
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к руководству России с призывом не поддаваться на провокации радикально настроенных политических сил республики. Об этом Зурабишвили заявила во вторник на брифинге в Тбилиси.ТАСС06:39
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Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 12:39, Вашингтон
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