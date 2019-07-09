Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к руководству России с призывом не поддаваться на провокации радикально настроенных политических сил республики. Об этом Зурабишвили заявила во вторник на брифинге в Тбилиси.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия". Она призвала не поддаваться на провокации "радикальных сил в стране".

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