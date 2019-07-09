Политика

Президент Грузии обратилась к российским властямГазета.Ru 07:43

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия". Она призвала не поддаваться на провокации "радикальных сил в стране".
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Зурабишвили обратилась к властям России

GEORGIAinform06:36
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