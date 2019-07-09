Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к руководству России с призывом не поддаваться на провокации радикально настроенных политических сил республики. Об этом Зурабишвили заявила во вторник на брифинге в Тбилиси.

с чего всё началось

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала руководство России не отвечать на «провокации радикальных сил». Об этом сообщается на сайте главы государства.

Авто За антирадары водителям в РФ светит тюрьма Эксперты рассказали о новых опасностях, исходящих от популярных в России устройств – автомобильных антирадаров нового типа.

Политика Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.

Экономика Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.

Политика Путин назвал мракобесием призывы отказаться от прогресса ради природы Президент России Владимир Путин считает "мракобесием" призывы отказаться от технологического прогресса ради сохранения природы.

Политика Кудрин назвал долю считающих бизнес опасным предпринимателей Более половины предпринимателей в России считают свое занятие опасным, сообщил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин во время отчета в Госдуме.

Общество Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко родила сына Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко родила сына Напомним, что имя отца своего ребенка Катя Колисниченко скрывает.

Кино Спин-офф «Большого Лебовски» выйдет в прокат в 2020 году Долгожданный спин-офф «Большого Лебовски» обзавелся новым названием и дистрибьютором — компания Screen Media планирует выпустить «Броски Хесуса» (The Jesus Rolls) на экраны в начале 2020 года.

Политика Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.

Общество В России за год отстранили от полетов более 400 пилотов Подготовка летного состава гражданской авиации в России остается ключевым вопросом, за год от полетов были отстранены 425 пилотов, заявил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Происшествия Гандболистка сборной России погибла в Польше Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.

Политика Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес Владимира Путина на грузинском телевидении «большим позором для грузин».

Здоровье Названа оптимальная частота стирки нижнего белья Британский модельер Стелла Маккартни совместно экспертами в области моды и гигиены определили оптимальную частоту стирки нижнего белья.

Происшествия Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» По данным специалистов, утечка радиации была выявлена впервые в 2007 году.

Футбол РФС отстранил спортивного директора «Ротора» на один месяц Как сообщает ТАСС, отстранение связано с поведением Панасюка после матча 38-го тура ФНЛ сезона-2018/19 против Чертаново (1:2). Согласно заключению КДК РФС, спортивный директор Ротора без разрешения вошел в судейскую комнату, начал оскорблять арбитров, угрожать им, кинул в их сторону радиоприемник, также Панасюк нанес материальный ущерб, сломав стол в помещении.

Общество Госдума запрещает передавать коллекторам долги по ЖКХ Вводится прямой запрет на передачу коллекторам накопившихся долгов граждан по ЖКХ.

Спорт Адвокат рассказал о прибытии Кокорина и Мамаева в колонию Как сообщало ИА REGNUM, братья Александр и Кирилл Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.