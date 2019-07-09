Политика
Президент Грузии обратилась к РоссииРамблер 08:00
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала руководство России не отвечать на «провокации радикальных сил». Об этом сообщается на сайте главы государства.
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с чего всё началось
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к руководству России с призывом не поддаваться на провокации радикально настроенных политических сил республики. Об этом Зурабишвили заявила во вторник на брифинге в Тбилиси.ТАСС06:39
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