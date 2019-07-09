Политика

Президент Грузии обратилась к РоссииРамблер 08:00

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала руководство России не отвечать на «провокации радикальных сил». Об этом сообщается на сайте главы государства.
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Зурабишвили призвала Москву не поддаваться на провокации грузинских радикальных сил

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к руководству России с призывом не поддаваться на провокации радикально настроенных политических сил республики. Об этом Зурабишвили заявила во вторник на брифинге в Тбилиси.
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Президент Грузии призвала Россию не отвечать на провокацию

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