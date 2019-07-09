Политика

Президент Грузии обратилась к властям РоссииRT на русском 07:01

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Россию не реагировать на провокации со стороны грузинских радикальных сил.
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Зурабишвили призвала Москву не поддаваться на провокации грузинских радикальных сил

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к руководству России с призывом не поддаваться на провокации радикально настроенных политических сил республики. Об этом Зурабишвили заявила во вторник на брифинге в Тбилиси.
ТАСС06:39

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Lenta.ru07:19

Зурабишвили призвала Москву не поддаваться на провокации грузинских радикальных сил

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