Политика
Президент Грузии обратилась к властям РоссииRT на русском 07:01
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Россию не реагировать на провокации со стороны грузинских радикальных сил.
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к руководству России с призывом не поддаваться на провокации радикально настроенных политических сил республики. Об этом Зурабишвили заявила во вторник на брифинге в Тбилиси.ТАСС06:39
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