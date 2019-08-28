Политика
Lenta.ruПрезидент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
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с чего всё началось
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Euronews, вышедшему в эфир в среду.ТАСС03:42
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Политика
В Кремле приветствуют решение об освобождении Вышинского из-под стражи
В Кремле приветствуют решение об освобождении из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:17
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Футбол
ЦСКА может купить защитника «Тамбова» Гогуа
Московский ЦСКА может купить центрального защитника «Тамбова» Седрика Гогуа.
REGNUM 05:13
Политика
Коломойский предложил снять с России часть санкций
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Киев должен снять с Москвы некоторые санкции, введенные из-за ситуации в Донбассе.
РБК 06:28
Политика
Путин прибыл в новый аэропорт «Гагарин» в Саратове
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Саратов, где осмотрит новый аэропорт «Гагарин».
ФАН вчера в 13:02
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган снова стал отцом в 79 лет
Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом снова в тайне.
Дни24 03:12
Космос
В созвездии Девы нашли планету в три раза массивнее Юпитера
Объект под названием HR 5183 b в три раза массивнее Юпитера и движется по невероятно длинной орбите вокруг своей звезды.
МИР 24 01:52
Происшествия
Названы имена полицейских, принудивших к сексу 17-летнюю волейболистку
Газета.Ru вчера в 06:38
Политика
Путин разрешил Эрдогану купить Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 09:57
Политика
Песков: дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством
Дело об убийстве в Берлине гражданина Грузии не связано с российским государством и официальными органами, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:21
Экономика
«Лента» откроет представительство в России
Совет директоров "Ленты" решил открыть представительство компании в России (управляющая компания зарегистрирована на Британских Виргинских Островах) с целью продвижения интересов компании в стране.
ТАСС 03:50
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде
Российская газета 02:54
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском 05:43
Политика
В ФСБ сообщили об увеличении потока украинцев в Крым
В июне в погранслужбе сообщали, что поток туристов с Украины в Крым по сравнению с мартом нынешнего года увеличился в два раза, в сутки через границу проходили 11 тыс. человек и около 1,5 тыс. автомобилей.
ТАСС вчера в 23:13
Футбол
«Краснодар» уступил «Олимпиакосу» и теперь сыграет в Лиге Европы
Футбольный клуб «Краснодар» проиграл греческому «Олимпиакосу» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и теперь сыграет в Лиге Европы.
Эксперт ЮГ 02:39
Происшествия
Под завалами дома во Львовской области могут быть пять человек
«По оперативным данным, под завалами могут находиться пять человек», — цитирует телеканал «112 Украина» заместителя директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Петра Коротинского.
RT на русском 05:21
Общество
В Якутии восстановили электроснабжение 80% потребителей
Ранее в среду из-за отключения трансформатора без электроснабжения остались бытовые потребители Вилюйского и Верхневилюйского районов (около 87 тысяч человек) и предприятия местной промышленности.
РИА Новости 05:06
Шоу-бизнес
Анна Нетребко поделилась фото в купальнике
Чуть ранее Анна опубликовала солнечный семейный снимок — на кадре Нетребко и ее муж стоят на бортике бассейна, а их дети расположились на надувном матрасе в форме «жуткого розового фламинго», как описала это сама певица.
WomanHit.ru 05:39
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Общество
В РФ могут появиться «квартирные» алименты на детей
Адвокат Виктория Данильченко в интервью изданию отметила, что идея о дополнительных жилищных алиментах появилась еще в далеком 2011 году, но закон не принят, так как власти пока не смогли создать четкий механизм реализации данной программы.
Live24 05:41
Технологии
Facebook заплатит по $10 тыс. взломщикам своей криптовалюты Libra
Фото: iStock Facebook готов выплачивать до $10 тыс. каждому специалисту, который сумеет найти дыры системе безопасности криптовалюты Libra, говорится в блоге проекта.
Inc. Russia вчера в 10:56
Происшествия
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Lenta.ru вчера в 22:47