Политика

Lenta.ruLenta.ruПрезидент Грузии назвала условия диалога с Россией

Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
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Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией

Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Euronews, вышедшему в эфир в среду.
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