Политика
Президент Грузии назвала провокационной идею военной базы СШАЭкономика сегодня 06:02
Строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно, заявила президент страны Саломе Зурабишвили. В интервью грузинской редакции радиостанции «Голос Америки» она подчеркнула, что не станет это рекомендовать, поскольку подобные шаги могут быть восприняты как провокация.
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Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено в 06:54
Политика
В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму
В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
Обновлено в 09:37
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Музыка
Киркоров пригрозил покинуть Евровидение
Певец и продюсер участника Евровидения-2019 от России Филипп Киркоров рассказал в эфире телеканала "Россия 1", при каком условии он откажется от работы на международном конкурсе.
Обновлено в 09:46
Политика
Путин уволил главу столичного ГИБДД
Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко.
Обновлено в 11:41
Происшествия
1 мая в Париже: российскую журналистку избили полицейские
В Париже во время освещения первомайской манифестации пострадала российская журналистка.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Общество
Первомайское шествие началось в Москве
Обновлено в 03:00
Космос
Китайские астрономы назвали Млечный путь «пожирателем галактик»
Астрономы открыли эту звезду, проанализировав объем спектральных характеристик, собранных при помощи китайского спектроскопа LAMOST (Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope).
Обновлено вчера в 08:21
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес
Церковь отказалась развенчать Петросяна и Степаненко
Русская Православная Церковь не удовлетворила просьбу Евгения Петросяна расторгнуть церковный брак с Еленой Степаненко.
Обновлено в 11:25
Политика
Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Интернет
Facebook представил обновленный дизайн
Обновлено вчера в 16:39
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Обновлено вчера в 09:11
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Делегация США выступила против НАТО на демонстрации в Крыму
Делегация общественных деятелей из США приняла участие в первомайской демонстрации в Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:04
Происшествия
Одной из участниц акции в Петербурге при задержании сломали руку
Одной из участниц акции в Петербурге при задержании сломали руку Кандидат в депутаты муниципального образования Сампсониевское Наталья Баринова при задержании получила перелом руки.
Обновлено в 08:07
Политика
В МИД России прорабатывают возможность разговора Лаврова и Помпео
В Министерстве иностранных дел России заявили, что телефонный разговор главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео прорабатывается.
Обновлено в 09:58
Политика
Депутат Анохин поддержал лишение Максима Резника депутатского мандата
Депутат петербургского Заксобрания готов выступить за лишение депутатского мандата Максима Резника, которого задержали на первомайском шествии оппозиции на Невском проспекте.
Обновлено в 09:02
Экономика
Путин подписал закон об ипотечных каникулах
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, 18 апреля.
Обновлено в 10:04
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Финансы
Как может измениться курс рубля после майских праздников
Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Рубцовский пенсионер убил жену и нарядил труп в свадебное платье
По информации издания, пенсионер перерезал горло своей 30-летней супруге, после чего нарядил труп в свадебное платье и положил на кровать.
Обновлено в 10:44