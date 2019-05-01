Политика

Президент Грузии назвала провокационной идею военной базы СШАЭкономика сегодня 06:02

Строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно, заявила президент страны Саломе Зурабишвили. В интервью грузинской редакции радиостанции «Голос Америки» она подчеркнула, что не станет это рекомендовать, поскольку подобные шаги могут быть восприняты как провокация.
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