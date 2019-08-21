Политика

Президент Финляндии заговорил с Путиным по-русскиРИА Новости 14:37

Президент Финляндии Саули Ниинистё заговорил на русском языке во время встречи с Владимиром Путиным.
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