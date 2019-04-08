Политика

Президент Финляндии отправился в Россию на поездеВзгляд.ру вчера в 08:44

Финский президент Саули Ниинисте отправился на скоростном поезде «Аллегро» в Санкт-Петербург для участия в Арктическом форуме, где он также проведет встречу с главой российского государства Владимиром Путиным, сообщает канцелярия финского главы.
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Президент Финляндии приехал на Арктический форум в Петербург на «Аллегро»

Фонтанка.Рувчера в 08:00

Президент Финляндии поехал на встречу с Путиным в Петербурге скоростным поездом

78.ruвчера в 08:59

Президент Финляндии отправился на встречу с Путиным на поезде

РИА Новостивчера в 08:14

Президент Финляндии приехал на встречу с Путиным на «Аллегро»

Мойка78вчера в 09:17

Президент Финляндии выехал на встречу с Владимиром Путиным на «Аллегро»

Петербургский дневниквчера в 10:44

Глава Финляндии прибыл на встречу с Путиным на «Аллегро»

Gazeta.SPbвчера в 09:10

Президент Финляндии приехал на встречу с Путиным на поезде

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 08:55
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Армия и оружие

Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных

Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.
Обновлено в 13:15
Политика

Путин иронично ответил на вопрос о встрече с Трампом

Путин добавил, что для встречи президентов России и США «должна созреть» ситуация.
Обновлено в 12:07
Политика

Закон об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года

Законопроект об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года, это предусмотрено поправками ко второму чтению в Госдуме, заявил во вторник глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин.
Обновлено в 08:14
Энергетика

В «Роснефти» прокомментировали письмо Игоря Сечина правительству

Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев в интервью Business FM прокомментировал письмо Игоря Сечина премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 11:13
Политика

Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России

Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Обновлено в 04:13
Здоровье

Вредная пища убивает больше людей, чем сигареты

Ученые составили статистику, в которой пришли к выводу о том, что люди каждый год умирают больше от вредной пищи.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Кокорина и Мамаева привезли в суд с вещами

Отмечается, что Кокорина, Мамаева и других обвиняемых привезли к зданию суда с вещами.
Обновлено в 05:28
Политика

Путин поспорил с президентом Финляндии о санкциях

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё на пленарном заседании Арктического форума поспорили по поводу санкций, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 12:45
Транспорт

Стали известны сроки открытия всей платной трассы Москва–Петербург

Расчетный скоростной режим на магистрали будет достигать 150 км / ч. 5 марта стало известно, что проезд по всей трассе М11 от Москвы до Санкт-Петербурга обойдется водителям легковых автомобилей в 2 тыс. рублей.
Обновлено в 12:38
Общество

В Москве умерла невестка Сергея Есенина

Музей Сергея Есенина сообщил в Facebook, что накануне, 8 апреля, умерла вдова сына поэта Сергея Есенина Алина.
Обновлено в 13:11
Политика

Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Ирина Шейк похвасталась сногсшибательной фигурой в бикини

Модель поделилась в Инстаграме эффектным пляжным снимком: Шейк сфотографировалась в бикини с узнаваемым принтом Burberry.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после выхода из колонии

Обновлено в 08:11
Происшествия

Обвиняемому в шпионаже против России норвежцу грозит 14 лет колонии

Прокурор Милана Дигаева попросила Мосгорсуд приговорить обвиняемого в шпионаже норвежца Фруде Берга к 14 годам колонии.
Обновлено в 06:13
Политика

Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным

Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Осужден участник нападения на Буденновск

Обновлено в 10:35
Общество

Глава РЖД представит нового начальника Свердловской железной дороги

Обновлено в 07:41
Финансы

Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля

В первом квартале курс сложился на уровне 66,2 рубля за доллар при ожидавшихся ранее 64,2.
Обновлено в 11:58
Политика

Путин назвал поправившего его переводчика бандитом

Владимир Путин поправил переводчика на встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном после форума "Арктика — территория диалога".
Обновлено в 11:50
Экономика

МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрд

МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
Обновлено в 12:35
Политика

США могут ввести новые пошлины на товары из Евросоюза

США изучают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза, говорится в заявлении Управления торгового представителя США.
Обновлено в 12:01
Политика

Порошенко признался, когда жена видела его пьяным

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до их свадьбы.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия

Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию

Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Политика

Минюст США в течение недели обнародует доклад Мюллера

В конце марта текущего года минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном

Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

Петросян продолжает тратить миллионы на Степаненко

16 ноября прошлого года 29-летний брак Петросяна и Степаненко расторгнут. Делить имущество они продолжают по сей день.
Обновлено в 07:04
Общество

В Архангельске испытан новый протестный формат

В Архангельске задержан десяток активистов, которые решили продолжить бессрочно протестную акцию, состоявшуюся 7 апреля.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»

В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Общество

Омбудсмен Анна Кузнецова посетит детский дом в Кольчугине

Как передает ГТРК "Владимир", сегодня федеральный омбудсмен работает в детском доме-интернате в Кольчугине.
Обновлено в 05:30
Политика

Сенаторы США призвали Эрдогана выбрать между F-35 и С-400

Группа сенаторов США в статье для The New York Times заявили, что если Турция приобретёт российские зенитные ракетные комплексы С-400, то против неё будут введены санкции.
Обновлено в 11:30
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Саули Нийнистё
Финский политик
Финский государственный деятель, политик, юрист, действующий президент Финляндии с 1 марта 2012 года. В январе 2018 года переизбран на второй срок. С 1987 по 2003 годы и с 2007 по 2011 годы - депутат парламента Финляндии от правоцентристской партии «Национальная коалиция»; в 2007-2011 годах - спикер парламента Финляндии.
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