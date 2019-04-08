Президент Финляндии отправился в Россию на поездеВзгляд.ру вчера в 08:44

Финский президент Саули Ниинисте отправился на скоростном поезде «Аллегро» в Санкт-Петербург для участия в Арктическом форуме, где он также проведет встречу с главой российского государства Владимиром Путиным, сообщает канцелярия финского главы.

Президент Финляндии отправился в Россию на поезде

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