Президент Финляндии Саули Ниинистё в начале переговоров поприветствовал российского лидера Владимира Путина на русском языке, пишет ТАСС.

Президент Финляндии начал встречу с Путиным с приветствия на русском

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