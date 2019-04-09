Политика

Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против РоссииРИА Новости 09:26

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума. Финский лидер заявил, что Россия сама виновата в санкциях.
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Владимир Путин
Нам бы очень не хотелось, чтобы в результате не предпринятых своевременно мер, ...чтобы в результате нашего преступного бездействия Арктика не превратилась в какое-то подобие Крыма, а Крым не превратился бы в пустыню.
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