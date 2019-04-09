Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против РоссииРИА Новости 09:26

Нам бы очень не хотелось, чтобы в результате не предпринятых своевременно мер, ...чтобы в результате нашего преступного бездействия Арктика не превратилась в какое-то подобие Крыма, а Крым не превратился бы в пустыню.

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума. Финский лидер заявил, что Россия сама виновата в санкциях.

Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России

Происшествия Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.

Политика Помпео заявил об исключении Турции из программы F-35 при закупке С-400 Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно того, что ждет Турцию, если она развернет на своей территории российские ракетные системы С-400.

Гаджеты В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.

Происшествия Видео: в Воронеже Mercedes специально сбил курсанта Предметом расследование стало ДТП, произошедшее 1 апреля днем на улице Краснознаменной у института МЧС.

Политика Путин прибыл в Петербург для участия в Арктическом форуме Президент России Владимир Путин прибыл во вторник в Санкт-Петербург, где он примет участие в международном форуме "Арктика - территория диалога" и проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

Политика Венесуэла покинет Организацию американских государств Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо, сообщил МИД латиноамериканской страны.

Политика Украинского журналиста Скачко объявили в розыск по делу Вышинского На Украине МВД объявило в розыск журналиста Владимира Скачко, у которого ранее проводились обыски в рамках дела главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Происшествия СМИ сообщили о вооруженном ограблении самолета в аэропорту в Тиране Вооруженные грабители в масках совершили нападение на самолет австрийской авиакомпании Austrian Airlines и украли из воздушного судна несколько миллионов евро, передает телерадиокомпания ORF со ссылкой на представителя авиакомпании.

Шоу-бизнес Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.

Происшествия Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.

Авто Suzuki рассказала о новом Suzuki Jimny для России Компактный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения приедет в Россию к началу осени 2019 года. Цены станут известны ближе к старту продаж.

Политика Захарова прокомментировала предвыборные билборды Порошенко с Путиным Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала появление на Украине предвыборных плакатов с изображением кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, вместе с российским лидером Владимиром Путиным.

Происшествия Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей.

Наука Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Общество В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.

Авто Серийный хэтчбек Mini John Cooper Works GP «засекли» на Нюрбургринге В феврале 2019 года компания Mini объявила, что её концепт John Cooper Works GP станет серийным.

Наука Содержащийся в перце капсаицин может замедлять развитие рака легких Во время экспериментов с генетически модифицированными мышами - носителями клеток рака легких, ученые использовали капсаицин, содержащийся в различных видах стручкового перца.

Кино В Центральном доме кино прощаются с Георгием Данелией Церемония прощания проходит в московском Доме кино, похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.