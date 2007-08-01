Футбол
Президент ФНЛ: «„Нижний Новгород“ и „Томь“ выглядели достойно»Матч ТВ вчера в 15:47
Алексей Гасилин
|11′
|41′
Ионуц Неделчару
|46′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
Исламну Абдулавов
Ислам Тлупов
|65′
Никита Каккоев
Антон Макурин
|70′
|70′
Дмитрий Сысуев
Вячеслав Кротов
|71′
Сильвестр Игбоун
|80′
Иван Пауревич
Веролюб Салатич
Алексей Гасилин
Станислав Крапухин
|86′
|90′
Вячеслав Кротов
|90′+4′
Александр Беленов
|90′+5′
Александр Беленов
Томь
Расстановка 4‑4‑2
1
Смирнов
3
Эдиев
8
Бугаев
5
Шумских
23
Пенчиков
14
Макурин
61
Ставпец
18
Шалаев
78
Калинский
17
Тлупов
90
Крапухин
31
Беленов
33
Сухов
4
Никитин
17
Живоглядов
5
Йокич
27
Неделчару
6
Салатич
8
Карп
32
Вомбергар
57
Кротов
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 4‑4‑2
«Нижний Новгород» и «Томь» выглядели достойно. Они одержали победы в ответных играх, но этого им не хватило для выхода в премьер-лигу. Думаю, что «Крылья Советов» и «Уфа» очень счастливы, что итоговый результат сложился в их пользу.
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Президент ФНЛ считает, что «Нижний Новгород» и «Томь» достойно сражались с клубами РПЛ в стыковых матчах
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