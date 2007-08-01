Президент ФНЛ: «„Нижний Новгород“ и „Томь“ выглядели достойно»Матч ТВ вчера в 15:47

«Нижний Новгород» и «Томь» выглядели достойно. Они одержали победы в ответных играх, но этого им не хватило для выхода в премьер-лигу. Думаю, что «Крылья Советов» и «Уфа» очень счастливы, что итоговый результат сложился в их пользу.

Политика Максакова назвала имя убийцы Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Авто Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.

Общество Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.

Политика Израиль и США предложат России сделку по Сирии Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.

Общество Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек.

Происшествия Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.

Футбол Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.

Политика Володин прокомментировал снос памятника Жукову в Харькове Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что украинский народ даст должную оценку действиям вандалов в Харькове, разрушивших накануне памятник маршалу Жукову.

Политика Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.

Хоккей «Салават Юлаев» заключил контракт с Никитой Сошниковым «Салават Юлаев» заключил двухлетний контракт с форвардом Никитой Сошниковым, права на которого клуб получил после обмена со СКА, отдав взамен права на форварда Владимира Ткачёва, информирует официальный сайт КХЛ.

Авто Озвучены цены на LADA Granta Cross Отечественный автогигант объявил стоимость внедорожного универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня.

Политика Патриарх Варфоломей: «Киевского патриархата» на Украине не существует 15 декабря 2018 года в Киеве состоялся объединительный собор т. н. Украинской Православной Церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) с т. н. Украинской Автокефальной Православной Церковью (УАПЦ), в результате чего была создана Православная Церковь Украины (ПЦУ).

Шоу-бизнес Максим Галкин опроверг слухи о строительстве особняка на Кипре Максим Галкин опубликовал в соцсети Instagram скриншоты появившейся статьи, где говорилось о строительстве особняка, принадлежащего телеведущему и Алле Пугачевой.

Общество Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок В опросе о судьбе храма Святой Екатерины будут представлены пять площадок.

Армия и оружие «Она ж казённая»: украинский снайпер разорвал американскую винтовку В социальных сетях появилась фотография снайперской винтовки Barrett M82, которую бравый солдат привёл в полную негодность.

Транспорт В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.

Транспорт Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.

Технологии Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.

Наука Российский термоядерный реактор запустят в конце 2020 года Российский термоядерный реактор специалисты планируют запустить в 2020 году, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Авто Skoda представила пикап на базе кроссовера Kodiaq Компания Skoda представила новый концептуальный пикап Mountiaq, построенный на базе большого кроссовера Kodiaq.

Гаджеты Huawei купила российские технологии распознавания лиц Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".