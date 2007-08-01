Футбол

Президент ФНЛ: «„Нижний Новгород“ и „Томь“ выглядели достойно»Матч ТВ вчера в 15:47

Томь — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России. Переходный турнир, вчера
Стадион «Труд»
Алексей Гасилин
11′
41′
Ионуц Неделчару
46′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
Исламну Абдулавов
Ислам Тлупов
65′
Никита Каккоев
Антон Макурин
70′
70′
Дмитрий Сысуев
Вячеслав Кротов
71′
Сильвестр Игбоун
80′
Иван Пауревич
Веролюб Салатич
Алексей Гасилин
Станислав Крапухин
86′
90′
Вячеслав Кротов
90′+4′
Александр Беленов
90′+5′
Александр Беленов
2 фото
«Нижний Новгород» и «Томь» выглядели достойно. Они одержали победы в ответных играх, но этого им не хватило для выхода в премьер-лигу. Думаю, что «Крылья Советов» и «Уфа» очень счастливы, что итоговый результат сложился в их пользу.
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Президент ФНЛ: «„Нижний Новгород“ и „Томь“ выглядели достойно»

Матч ТВвчера в 15:47

Президент ФНЛ: «„Нижний Новгород“ и „Томь“ выглядели достойно»

Sportbox.RUвчера в 15:47

Президент ФНЛ считает, что «Нижний Новгород» и «Томь» достойно сражались с клубами РПЛ в стыковых матчах

Спорт-Экспрессвчера в 13:55
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