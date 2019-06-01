«Крылья Советов» избежали вылета в ФНЛ по итогам стыковых матчейРБК вчера в 13:02

«Крылья Советов» на своем поле проиграли «Нижнему Новгороду» в ответном стыковом матче за место в российской футбольной Премьер-лиге. Встреча завершилась победой нижегородской команды со счетом 1:0. Единственный гол в игре был забит полузащитником Даниилом Фоминым на 45-й минуте матча с пенальти.

«Крылья Советов» избежали вылета в ФНЛ по итогам стыковых матчей

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