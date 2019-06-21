Футбол
Экс-нападающий «Крыльев» Савин сыграет за «Шеффилд» против «Торпедо»Матч ТВ 10:58
Бывший нападающий «Крыльев Советов» Евгений Савин примет участие в контрольной игре «Торпедо» и «Шеффилда». Отмечается, что россиянин выступит на стороне английской команды.
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Сергей Игнашевич «расписан» на три недели вперед. Футбольная «Волга» сыграет с московским «Торпедо»
Ульяновская правдавчера в 03:36
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