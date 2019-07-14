Футбол
Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчейRostof.ru вчера в 19:54
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
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Из-за позднего времени матч «Ростова» и «Оренбурга» посетили менее 15 тысяч человек
Городской репортервчера в 19:23
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:42, Вашингтон
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Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
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Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
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В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям
Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.
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Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
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Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян
Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
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Хамес Родригес может перейти в «Атлетико»
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Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
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На Украине предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко
Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко, а также задержание самого экс-президента.
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Роль «папиной дочки» помогла Лизе Арзамасовой избавиться от комплексов
Подписчики актрисы Лизы Арзамасовой в Instagram напомнили ей, что накануне была годовщина начала съемок сериала «Папины дочки», в котором она исполнила свою звездную роль умной и рассудительной Галины Сергеевны.
Обновлено в 02:14
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Конгресс США одобрил введение санкций против госдолга России
Палата представителей конгресса США одобрила введение санкций в отношении российского суверенного долга.
Обновлено 12 июля в 00:48
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Зеленский впервые прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал свой телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено 12 июля в 15:42
Общество
«Дело блогерш-убийц»: счет жертв пошел на сотни тысяч
На этой неделе передовую Данию потрясло сообщение одной из самых известных персон страны — о том, что она намерена свести счеты с жизнью.
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«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
В Нью-Йорке произошло крупное отключение электроэнергии
Стоит отметить, что Нью-Йорк уже не в первый раз остаётся без света — 42 года назад в результате крупной аварии в нью-йоркской энергосистеме был обесточен практически весь город.
Обновлено в 02:57
Политика
Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Бывший дипломат предостерег США от экономического давления на Иран
США своими действиями рискуют сподвигнуть Иран на выход из ядерного соглашения, однако Тегеран по-прежнему далек от создания ядерного оружия, заявил РИА Новости экс-помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Томас Кантримен.
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Футбол
«Спартак» обвинил «Сочи» в затяжке времени
В репортаже, опубликованном на официальном сайте московского «Спартака», пресс-служба красно-белых обвиняет соперника по стартовому матчу сезона-2019/20 «Сочи» в затяжке времени.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта
В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено вчера в 18:23
Авто
Iveco показала грузовик с тренажёрным залом в кабине
Компания Iveco разработала концептуальный грузовой автомобиль, который позволяет водителю заниматься фитнесом прямо в кабине машины.
Обновлено вчера в 15:21
Экономика
Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекорд
Цифры не лгут В 2018-м, по данным Бундесбанка, немецкие инвестиции в Россию достигли 3,2 миллиарда евро, прибавив 14% относительно 2017-го.
Обновлено в 01:00
Экология
В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха
Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено 12 июля в 13:20
Гаджеты
Операционная система от Huawei получит новое название
Заявка Huawei на регистрацию торговой марки Harmony В Huawei ранее заявили, что новая операционная будет запускать приложения Android на 60% быстрее, чем ОС от Google.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Артур Смольянинов заявил, что хочет дочь от Дарьи Мельниковой
Артур Смольянинов заявил, что если у него родится наследница, то она непременно станет "папиной дочкой" К слову, скорее всего Артур Смольянинов слукавил: Дарья Мельникова не раз признавалась, что супруг помогает ей с детьми и вполне способен взять на себя ответственность за обоих наследников.
Обновлено вчера в 10:34
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
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Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками
Кристина призналась, что поправляется только от одного взгляда на еду, поэтому все фото с едой на странице - ненастоящие.
Обновлено в 01:43
Спорт
Объявлена музыка к короткой программе Загитовой
Хореограф Даниил Глейхенгауз поделился с подписчиками в инстаграме названием композиции для короткой программы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 15:56
Футбол
Георгий Джикия: «Судейство в матче было хорошим»
Капитан "Спартака" Георгий Джикия после победы в матче 1-го тура чемпионата России над "Сочи" (1:0) отметил, что игра для его команды получилась трудной.
Обновлено вчера в 15:06
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Космос
NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок Curiosity
NASA опубликовало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса камерой HiRISE, которая установлена на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.
Обновлено в 00:45