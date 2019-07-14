Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.

Авто Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.

Происшествия В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.

Происшествия Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.

Экономика Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.

Происшествия Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.

Политика На Украине предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко, а также задержание самого экс-президента.

Шоу-бизнес Роль «папиной дочки» помогла Лизе Арзамасовой избавиться от комплексов Подписчики актрисы Лизы Арзамасовой в Instagram напомнили ей, что накануне была годовщина начала съемок сериала «Папины дочки», в котором она исполнила свою звездную роль умной и рассудительной Галины Сергеевны.

Политика Конгресс США одобрил введение санкций против госдолга России Палата представителей конгресса США одобрила введение санкций в отношении российского суверенного долга.

Политика Зеленский впервые прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал свой телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Общество «Дело блогерш-убийц»: счет жертв пошел на сотни тысяч На этой неделе передовую Данию потрясло сообщение одной из самых известных персон страны — о том, что она намерена свести счеты с жизнью.

Происшествия В Нью-Йорке произошло крупное отключение электроэнергии Стоит отметить, что Нью-Йорк уже не в первый раз остаётся без света — 42 года назад в результате крупной аварии в нью-йоркской энергосистеме был обесточен практически весь город.

Армия и оружие Бывший дипломат предостерег США от экономического давления на Иран США своими действиями рискуют сподвигнуть Иран на выход из ядерного соглашения, однако Тегеран по-прежнему далек от создания ядерного оружия, заявил РИА Новости экс-помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Томас Кантримен.

Футбол «Спартак» обвинил «Сочи» в затяжке времени В репортаже, опубликованном на официальном сайте московского «Спартака», пресс-служба красно-белых обвиняет соперника по стартовому матчу сезона-2019/20 «Сочи» в затяжке времени.

Происшествия На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».

Авто Iveco показала грузовик с тренажёрным залом в кабине Компания Iveco разработала концептуальный грузовой автомобиль, который позволяет водителю заниматься фитнесом прямо в кабине машины.

Экономика Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекорд Цифры не лгут В 2018-м, по данным Бундесбанка, немецкие инвестиции в Россию достигли 3,2 миллиарда евро, прибавив 14% относительно 2017-го.

Экология В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.

Политика На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.

Гаджеты Операционная система от Huawei получит новое название Заявка Huawei на регистрацию торговой марки Harmony В Huawei ранее заявили, что новая операционная будет запускать приложения Android на 60% быстрее, чем ОС от Google.

Шоу-бизнес Артур Смольянинов заявил, что хочет дочь от Дарьи Мельниковой Артур Смольянинов заявил, что если у него родится наследница, то она непременно станет "папиной дочкой" К слову, скорее всего Артур Смольянинов слукавил: Дарья Мельникова не раз признавалась, что супруг помогает ей с детьми и вполне способен взять на себя ответственность за обоих наследников.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Шоу-бизнес Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками Кристина призналась, что поправляется только от одного взгляда на еду, поэтому все фото с едой на странице - ненастоящие.

Спорт Объявлена музыка к короткой программе Загитовой Хореограф Даниил Глейхенгауз поделился с подписчиками в инстаграме названием композиции для короткой программы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

Футбол Георгий Джикия: «Судейство в матче было хорошим» Капитан "Спартака" Георгий Джикия после победы в матче 1-го тура чемпионата России над "Сочи" (1:0) отметил, что игра для его команды получилась трудной.

Политика Зеленский в красных плавках искупался в Черном море Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.