Футбол

Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчейRostof.ru вчера в 19:54

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
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Клубы РПЛ против «ночных» матчей. Чемпионат едва начался, а уже разгорелся первый скандал

Спорт-Экспресс09:15

Матчи РПЛ в 21:30 – зло или ок?

Sports.ru07:40

Арутюнянц: непонятно, почему решили начать матч с «Оренбургом» так поздно

РИА Новостивчера в 17:45

Из-за позднего времени матч «Ростова» и «Оренбурга» посетили менее 15 тысяч человек

Городской репортервчера в 19:23

Президент «Ростова»: РПЛ нужно решить, нужны ли им болельщики на стадионах

Чемпионатвчера в 18:41

Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей

Rostof.ruвчера в 19:54

Президент клуба Арташес Арутюнянц о матче «Ростов» — «Оренбург»

ФК Ростоввчера в 17:11
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:46, Вашингтон
Происшествия

Два человека погибли при крушении дельталета в Тверской области

Обновлено в 03:31
Происшествия

Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии

Крупное ДТП произошло на трассе Батуми – Кобулети. В результате два человека погибли и 11 получили травмы разной степени тяжести.
Обновлено в 05:26
Футбол

Стало известно, под каким номером будет выступать Азар в «Реале»

Как сообщает источник, выбор основывался на любви Азара к баскетболу, а, как известно, под 23-м номером в НБА выступал легендарный баскетболист Майкл Джордан.
Обновлено в 07:41
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Шоу-бизнес

Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак

Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Происшествия

В Самарской области опрокинулся нефтевоз

Грузовик Scania, перевозивший 26 куб. м нефти, столкнулся с легковым автомобилем Lada Vesta в Самарской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес

Звезда «Ворониных» Борис Клюев сообщил, что у него рак

Как пишет StartHit.Ru, онкология не помешала звезде сериала «Воронины» сниматься в кино и выходить на сцену театра.
Обновлено в 09:19
Политика

ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала фотографию кандидата в депутаты Верховной Рады Дарта Викторовича Вейдера.
Обновлено в 09:23
Политика

Зеленский провел совещание на границе с Крымом

В ходе выездного совещания, которое прошло непосредственно у КПП "Чонгар", новоназначенный глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев отметил, что пересекающие границу с Крымом люди на украинских пунктах пропуска "страдают от отсутствия надлежащей инфраструктуры".
Обновлено вчера в 11:20
Спорт

Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

Обновлено в 06:01
Политика

Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Культура

Умерла писательница и бард Елена Касьян

Обновлено в 06:45
Происшествия

Жители Алтайского края жалуются на смог и химический привкус

14 июля Алтайский край накрыло смогом. Жители региона жалуются на туман и химический привкус.
Обновлено в 05:21
Финансы

Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет

Удачное стечение положительных факторов сформировало исключительно позитивный сентимент для рубля.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель

Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником

В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Британка умерла из-за многоразовой металлической трубочки для питья

Британка Елена Стразерс-Гарднер упала на 25-сантиметровую металлическую трубочку для многоразового применения и погибла.
Обновлено в 08:04
Политика

Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне

Обновлено в 07:14
Политика

The Times: британская полиция нашла источник утечки писем посла в США

Британская полиция считает, что за утечкой секретных телеграмм посла Великобритании в США Кима Даррака стоит некто, имеющий доступ к архивным файлам Министерства иностранных дел, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:42
Политика

Полиция насчитала около тысячи участников акции оппозиции в Москве

В несогласованной акции оппозиции в Москве, связанной с выборами в городской парламент, приняли участие порядка тысячи человек, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичной полиции.
Обновлено в 09:09
Политика

В Париже начались беспорядки после парада к Дню взятия Бастилии

Обновлено в 07:45
Происшествия

В Индонезии перевернулась лодка с 15 пассажирами на борту

Обновлено в 08:51
Общество

Власти объяснили ситуацию с мемориальной доской Борису Стругацкому

В конце года заксобрание Санкт-Петербурга выступило с инициативой назвать в честь Стругацких какую-либо новую улицу или площадь города, а также разместить на доме на улице Победы мемориальную доску.
Обновлено в 08:51
Религия

Мощи Петра и Февронии доставили в храм Христа Спасителя

Обновлено в 08:54
Происшествия

Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Обновлено в 08:01
Армия и оружие

ССА: Иран атаковал колонну российских военных

Иран обвинили в нападении на колонну российских военных.
Обновлено в 03:56
Политика

Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД

Евросоюз призывает Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и "немедленно предпринять" действия для соблюдения его положений, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, опубликованном на сайте Европейского совета.
Обновлено в 06:43
Авто

Что такое отсечка оборотов мотора в современных автомобилях?

В современных автомобилях отсечка представляет собой функцию, которая призвана обеспечить защиту двигателя от небезопасного режима работы и слишком большой нагрузки.
Обновлено в 08:40
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