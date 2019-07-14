Футбол

Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчейRostof.ru вчера в 19:54

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
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Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей

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