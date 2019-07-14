Футбол
Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчейRostof.ru вчера в 19:54
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
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Из-за позднего времени матч «Ростова» и «Оренбурга» посетили менее 15 тысяч человек
Городской репортервчера в 19:23
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