Футбол

Президент ФК ЦСКА Гинер заявил, что не собирается продавать клуб
ТАСС
17:24

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что не собирается продавать футбольный клуб, отметив, что был бы рад появлению сильного партнера. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".
ТАСС17:24

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Евгений Гинер: я не собираюсь продавать ЦСКА

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Президент ФК ЦСКА Гинер заявил, что не собирается продавать клуб

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Гинер ответил на вопрос о возможной продаже ЦСКА

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Президент ЦСКА: не собираюсь продавать клуб, но не против появления сильного партнера

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