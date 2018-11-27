Футбол
Президент ФК ЦСКА Гинер заявил, что не собирается продавать клуб
Президент ФК ЦСКА Гинер заявил, что не собирается продавать клубТАСС17:24
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что не собирается продавать футбольный клуб, отметив, что был бы рад появлению сильного партнера. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".
ТАСС17:24
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