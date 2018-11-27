Футбол
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что не собирается продавать футбольный клуб, отметив, что был бы рад появлению сильного партнера. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".
ТАССвчера в 17:24
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент ЦСКА: не собираюсь продавать клуб, но не против появления сильного партнера
РИА Новостивчера в 16:52
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 01:53, Ашберн
Футбол
Никита Чернов: «С каждой новой игрой мы становимся все более опытными»
Защитник московского ЦСКА Никита Чернов поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории».
Обновлено в 00:58
Футбол
«Лос-Анджелес Гэлакси» не стал продлевать контракт с Эшли Коулом
Клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» не стал продлевать контракт с английским защитником Эшли Коулом.
Обновлено в 01:40
Футбол
Пулишич хочет покинуть «Боруссию»
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич может сменить команду в ближайшее время.
Обновлено в 01:46
Футбол
Де Росси из-за травмы пропустит матч с «Реалом» в Лиге чемпионов
Полузащитник римской команды Даниэле де Росси из-за травмы не сможет принять участие в матче с Реалом.
Обновлено в 01:51
Футбол
Футболист «Спартака» Зобнин успешно перенёс операцию на колене
Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин был успешно прооперирован в Риме.
Обновлено в 01:36
Футбол
Гвардиола: если «Манчестер Сити» не выиграет ЛЧ, это будет провалом
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом».
Обновлено в 01:14
Футбол
Венгер заинтересован работой в «Баварии»
Французский специалист Арсен Венгер заинтересован должностью главного тренера «Баварии», сообщает The Telegraph.
Обновлено в 01:20
Футбол
Эден Азар: «„Челси“ думает не о чемпионстве, а о попадании в топ-4»
Полузащитник «Челси» Эден Азар после поражения от «Тоттенхэма» (1:3) рассказал о задаче клуба в АПЛ.
Обновлено в 01:50
Футбол
Жозе Моуринью: «Линделеф пропустит какое-то время»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о ситуации с центральными защитниками накануне матча ЛЧ против «Янг Бойз».
Обновлено в 00:12
Футбол
«Ньюкасл» обыграл «Бёрнли». Начало матча задержали на 30 минут
В 13-м туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» одержал выездную победу над «Бёрнли» — 2:1. Матч был задержан на 30 минут.
Обновлено вчера в 18:30
Футбол
Футболист «Боки Хуниорс» боится, что его убьют в матче с «Ривер Плейт»
Капитан аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Пабло Перес признался в том, что не рискнет выходить на поле во втором матче финала Кубка Либертадорес против "Ривер Плейт".
Обновлено вчера в 21:12
Футбол
Роналду поборется с Гризманном и Мбаппе за звание лучшего игрока года
Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) объявили имена претендентов на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards-2018, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:33
Футбол
Хавбек «Реала» попал в сферу трансферных интересов четырех клубов
Полузащитник "Реала" Иско попал в сферу трансферных интересов четырех европейских клубов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:58
Футбол
Пике оштрафован на 48 тысяч евро за вождение без прав
Обновлено вчера в 17:56
Футбол
«ПСЖ» впервые сыграет в белой форме от Майкла Джордана
"ПСЖ" сыграет с "Ливерпулем" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов в белой форме из коллекции, созданной компанией легендарного баскетболиста Майкла Джордана.
Обновлено в 00:08