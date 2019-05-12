Футбол
Президент ФИФА поблагодарил Путина словами «Слава России»Взгляд.ру 08:02
Глава ФИФА Джанни Инфантино, который был награжден орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным, закончил благодарственную речь на русском языке, сорвав аплодисменты.
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Владимир Путин наградил президента FIFA Джанни Инфантино орденом Дружбы
Общественное телевидение России07:43
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