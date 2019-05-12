Футбол

Президент ФИФА поблагодарил Путина словами «Слава России»Взгляд.ру 08:02

Глава ФИФА Джанни Инфантино, который был награжден орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным, закончил благодарственную речь на русском языке, сорвав аплодисменты.
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Инфантино получил орден Дружбы из рук Путина

Матч ТВ07:29

Инфантино получил орден Дружбы из рук Путина

Sportbox.RU07:29

Владимир Путин наградил президента FIFA Джанни Инфантино орденом Дружбы

Общественное телевидение России07:43

"Слава России!" Инфантино на русском поблагодарил Путина

Спорт-Экспресс07:46

Путин наградил президента FIFA орденом Дружбы

Комсомольская правда06:36

Путин: РФ готова подключиться к реализации планов ФИФА по развитию футбола

РИА Новости08:18

Инфантино по-русски поблагодарил за награду: Слава России!

Газета.Ru08:22
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
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Пассажир, устроивший дебош на борту самолета Red Wings, умер после того, как его задержала полиция.
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Роналду вызван в сборную Португалии на матчи плей-офф Лиги наций

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Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
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В Канаде обнаружили самые древние грибы

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В Курганской области школьник умер после урока физкультуры

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Россиянам запретили запускать воздушные шарики на выпускных

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Джанни Инфантино
Спортивный функционер, 9-й президент ФИФА с 26 февраля 2016 года, юрист по специальности. Имеет швейцарское и итальянское гражданства.
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