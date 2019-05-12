Футбол
Президент ФИФА поблагодарил Путина словами «Слава России»Взгляд.ру 08:02
Глава ФИФА Джанни Инфантино, который был награжден орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным, закончил благодарственную речь на русском языке, сорвав аплодисменты.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Владимир Путин наградил президента FIFA Джанни Инфантино орденом Дружбы
Общественное телевидение России07:43
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
Общество
Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства
Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Обновлено в 15:21
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 16:35
Происшествия
Пассажирский поезд загорелся в Болгарии
Пассажирский поезд загорелся в районе города Роман в Болгарии, передает Nova TV.
Обновлено в 15:51
Транспорт
Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии ввели в график
Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии введено в график. Об этом сообщила пресс-служба московского метро в Twitter.
Обновлено в 16:15
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Политика
Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом
Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Футбол
«Штутгарт» и «Унион» сыграли вничью в первом стыковом матче бундеслиги
«Штутгарт» и «Унион» сыграли вничью в первом стыковом матче за право выступать в бундеслиге в следующем сезоне.
Обновлено в 16:25
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, рассказали РИА Новости в МИД России.
Обновлено в 14:58
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
В сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось видео со свадебной церемонии украинских музыкантов Алексея Потапенко, известного под псевдонимом Потап, и Насти Каменских.
Обновлено в 13:35
Политика
Казахстан может заменить российскую нефть в Белоруссии
Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что страна готова поставлять нефть в Белоруссию, сообщает РИА "Новости" По его словам, "вообще никаких проблем нет", так как нефти и нефтепродуктов в стране "предостаточно", однако сначала нужно обсудить этот вопрос с Россией.
Обновлено в 05:28
Футбол
Экс-чиновник рассказал, как трагедия в Беслане повлияла на «Аланию»
Бывший председатель правительства Северной Осетии Сергей Такоев рассказал, почему в 2006 году «Аланию» лишили профессионального статуса.
Обновлено в 15:21
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Политика
Зеленский отказался реагировать на петицию об отставке
Ранее сообщалось, что появилась петиция против отставки Зеленского.
Обновлено в 16:29
Политика
В Исландии обеспокоились ростом военного потенциала России в Арктике
В МИД Исландии увеличение военного потенциала России в Арктике "вызывает вопросы", заявил министр иностранных дел Гудлёйгур Тор Тордарсон.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
В Индии заявили, что страна покупает С-400 по принуждению
Айер-Митра, ударяясь в дальнейшие размышления, заявляет, что возможной пользой С-400 для Индии является изучение их возможностей на предмет перехвата самолётов Rafale.
Обновлено вчера в 12:05
Культура
Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия
Михаил Абызов раскрыл злоупотребление правом
В начале заседания по просьбе защиты судья Евгения Николаева приобщила к делу документы о том, что обвиняемый в организации преступного сообщества с использованием служебного положения министра и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) Михаил Абызов в 2018 году был награжден орденом Дружбы и медалью Столыпина I степени.
Обновлено в 15:42
Хоккей
Гуськов рассказал, в чем была главная сила сборной России в матче с американцами
Эксперт «Матч ТВ» Александр Гуськов выделил ключевые моменты в игре сборной России с командой США (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира.
Обновлено в 16:39
Кино
Опубликован первый тизер фильма Бондарчука «Притяжение 2»
Первый тизер новой отечественной фантастической картины Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Сети.
Обновлено в 08:10
Гаджеты
Huawei подготовил замену для Windows и Android
Компания Huawei подготовила замену для Windows и Android.
Обновлено в 05:00
Гаджеты
Вышло крупное обновление Windows 10
Операционная система Windows 10 получила крупное обновление.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Архангелогородку осудили за убийство ребенка пересоленной кашей
На время следствия архангелогородку арестовали. За истязания и убийство с особой жестокостью ее приговорили к 14 годам лишения свободы.
Обновлено в 12:56
Политика
Зеленский критикует Роттердам+ и призывает отказываться от угля
Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
Обновлено в 11:55
Космос
Рогозин назвал сроки высадки российских космонавтов на Луну
Первый российский космонавт ступит на поверхность Луны в 2030 году.
Обновлено в 15:24
Общество
Красноярский депутат предложил запретить Minecraft
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.
Обновлено в 06:54
Авто
Компания Skoda показала свой первый вседорожный Superb
Равно как и стандартные версии обновлённого Skoda Superb, вседоржный Scout поступит в продажу в конце 2019 года вместе с регулярными пересмотренными версиями флагманской модели бренда.
Обновлено в 15:34
Наука
Ученые назвали самый смертоносный вид курения
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49