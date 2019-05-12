Президент ФИФА поблагодарил Путина словами «Слава России»Взгляд.ру 08:02

Глава ФИФА Джанни Инфантино, который был награжден орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным, закончил благодарственную речь на русском языке, сорвав аплодисменты.

Наука Побит рекорд температуры для сверхпроводимости Оказалось, что они действительно меняются, а при температуре от –23 °C и ниже магнитное поле будет полностью вытесняться из материала — так, как и должно быть в случае сверхпроводника.

Шоу-бизнес Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.

Экономика Самый богатый депутат Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир Самый богатый депутат Сургута, бизнесмен Евгений Барсов (ЛДПР) задекларировал за прошлый год 29 квартир и 10 спортивных самолетов, следует из данных, опубликованных на сайте местной думы.

Политика Виктории Нуланд отказали в российской визе Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.

Наука Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских поженились Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Общество Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Футбол Игроком ЦСКА Фернандесом заинтересовались в Англии "Ньюкасл Юнайтед" заинтересован в приобретении защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса, сообщает "Советский спорт".

Общество У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.

Авто Kia показала салон нового кроссовера Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.

Происшествия Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.

Политика Зеленский иронично раскритиковал украинских чиновников Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на форуме интернет-деятелей iForum 2019 раскритиковал коллег, отметив, что политики и высокие технологии — «это два совершенно разных мира».

Общество Для семи выпускников Пителинской школы прозвенел Последний звонок Для семи учеников одиннадцатого класса и 22 девятиклассников Пителинской средней школы 23 мая прозвучал Последний звонок.

Футбол Тухель: если Мбаппе и Неймар покинут «ПСЖ», мы найдём решение Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал недавние слова форварда команды Килиана Мбаппе, который после получения награды лучшему молодому игроку французской Лиги 1 намекнул на уход из клуба.

Хоккей Владислав Третьяк: «Сборная России показала характер в матче с командой США» Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил первый период в исполнении сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды США (4:3). — Мне понравился хоккей в матче Россия — США, откровенно говоря.

Здоровье Брянским потребителям молока грозит опасная инфекция Соблюдение простых правил предосторожности поможет защитить от опасной инфекции.

Авто Цены на новые автомобили в России за пять лет выросли на 60% Средневзвешенные цены на новые автомобили в России за последние пять лет выросли на 60%.

Происшествия Три поезда застряли в тоннеле московского метро Сразу три поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии застряли в тоннеле московского метрополитена из-за сбоя.

Авто Skoda представила обновленный Superb 2020 Компания Skoda представила обновленное семейство Superb. Флагманские лифтбек и универсал дебютировали на закрытом мероприятии в Словакии.

Энергетика Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.

Финансы Акции ВТБ выросли на 10% за день Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.