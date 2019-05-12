Футбол

Президент ФИФА поблагодарил Путина словами «Слава России»Взгляд.ру 08:02

Глава ФИФА Джанни Инфантино, который был награжден орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным, закончил благодарственную речь на русском языке, сорвав аплодисменты.
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Инфантино получил орден Дружбы из рук Путина

Матч ТВ07:29

Путин наградил президента FIFA орденом Дружбы

Комсомольская правда06:36

Инфантино по-русски поблагодарил за награду: Слава России!

Газета.Ru08:22

Путин вручил награды Инфантино и Симоняну

Sport24.ru07:08

"Слава России!" Инфантино на русском поблагодарил Путина

Спорт-Экспресс07:46

Инфантино получил орден Дружбы из рук Путина

Sportbox.RU07:29

Путин: РФ готова подключиться к реализации планов ФИФА по развитию футбола

РИА Новости08:18
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"Ньюкасл Юнайтед" заинтересован в приобретении защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса, сообщает "Советский спорт".
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Джанни Инфантино
Спортивный функционер, 9-й президент ФИФА с 26 февраля 2016 года, юрист по специальности. Имеет швейцарское и итальянское гражданства.
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