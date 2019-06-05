Президент ФИФА Инфантино на русском поблагодарил Россию за ЧМ-2018Sport24.ru 05:24

Президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе организации в Париже на русском поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Президент ФИФА Инфантино на русском поблагодарил Россию за ЧМ-2018

Происшествия СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.

Происшествия Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.

Политика Зеленский обвинил Россию в эскалации конфликта в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию виновной в обострении ситуации в Донбассе.

Энергетика Медведев одобрил изменение соглашения с Венесуэлой в пользу «Роснефти» Глава правительства России Дмитрий Медведев своим постановлением одобрил разработанный Минэнерго проект протокола о внесении поправок в соглашение о российско-венесуэльском сотрудничестве в сфере реализации совместных стратегических проектов.

Происшествия Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.

Общество Определены самые грязные и чистые регионы России Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.

Политика Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.

Политика Захарова ответила на стратегию Зеленского по «возвращению Крыма» Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о подготовке командой новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского стратегии "по возвращению Крыма".

Армия и оружие Шойгу: Обстановка на границах СНГ остается крайне напряженной Беспрецедентная военная активность НАТО на границах СНГ, разрушение стратегических договоренностей по предотвращению ракетно-ядерной угрозы и противодействие от мобильных отрядов международных террористов стали основными темами заседания совета министров обороны государств-участников СНГ, которое прошло на побережье Черного моря в Анапе.

Политика Россиян задумали поощрить за отказ от пластиковых пакетов Минприроды обсуждает введение системы скидок в торговых сетях для покупателей, которые отказываются от пакетов из пластика, передает ТАСС.

Гаджеты С рынка смартфонов скоро исчезнут Samsung с этикеткой Made in China После закрытия последнего в Китае завода Samsung на рынке больше не будет моделей бренда с этикеткой Made in China.

Экономика Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.

Футбол «Ювентус» согласовал контракт с Кьезой Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза согласовал условия контракта с «Ювентусом», утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Спорт Олимпийская чемпионка Липницкая празднует день рождения Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Юлия Липницкая 5 июня празднует свой день рождения.

Происшествия На Кольцевой автодороге в Петербурге произошла массовая авария Четыре легковых автомобиля столкнулись в среду на 67-м километре Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге.

Авто В Тульской области официально запущен автомобильный завод Great Wall Сегодня в индустриальном парке Узловая официально открыли производство по выпуску кроссоверов, рамных внедорожников, пикапов и легковых автомобилей.

Авто АвтоВАЗ подтвердил разработку Lada 4x4 нового поколения По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.

Политика Мосгордума согласовала кандидатуру столичного прокурора Мосгордума согласовала кандидатуру столичного прокурора Дениса Попова, сообщается на сайте парламента.

Футбол Инфантино переизбрали на пост главы ФИФА аплодисментами На новый четырехлетний срок на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) был переизбран швейцарец Джанни Инфантино.

Футбол Карл-Хайнц Румменигге: «„Бавария“ не делала предложений по Сане» Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге опроверг слухи о том, что его клуб сделал предложение по полузащитнику "Манчестер Сити" Лерою Сане.