Футбол

Президент ФИФА Инфантино на русском поблагодарил Россию за ЧМ-2018Sport24.ru 05:24

Президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе организации в Париже на русском поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.
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Инфантино по-русски поблагодарил Россию за проведение ЧМ-2018

ТАСС04:25

Президент ФИФА по-русски поблагодарил Россию за проведение ЧМ-2018

РБК05:11

Инфантино рассказал о страхах по поводу чемпионата мира в России

Газета.Ru04:58

Инфантино по-русски поблагодарил Россию за ЧМ-2018

RT на русском04:28

Президент ФИФА Инфантино на русском поблагодарил Россию за ЧМ-2018

Sport24.ru05:24

Джанни Инфантино: «ВАР неидеален, но близок к совершенству»

Спорт-Экспресс04:18

Инфантино: «В России мы провели лучший чемпионат мира в истории»

Sport.ru04:59
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Политика

Зеленский обвинил Россию в эскалации конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию виновной в обострении ситуации в Донбассе.
Обновлено в 03:20
Энергетика

Медведев одобрил изменение соглашения с Венесуэлой в пользу «Роснефти»

Глава правительства России Дмитрий Медведев своим постановлением одобрил разработанный Минэнерго проект протокола о внесении поправок в соглашение о российско-венесуэльском сотрудничестве в сфере реализации совместных стратегических проектов.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.
Обновлено в 06:51
Общество

Определены самые грязные и чистые регионы России

Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
Политика

Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 06:41
Футбол

«Рубин» объявил об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера

Пресс-служба казанского «Рубина» объявила об отставке главного тренера клуба Курбана Бердыева.
Обновлено в 06:31
Политика

Захарова ответила на стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о подготовке командой новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского стратегии "по возвращению Крыма".
Обновлено вчера в 23:03
Авто

Продажи кроссоверов и внедорожников с пробегом выросли на 8%

Обновлено в 02:10
Культура

Картины художников Бенькова и Фешина представят на одной выставке в Москве

Обновлено вчера в 17:33
Армия и оружие

Шойгу: Обстановка на границах СНГ остается крайне напряженной

Беспрецедентная военная активность НАТО на границах СНГ, разрушение стратегических договоренностей по предотвращению ракетно-ядерной угрозы и противодействие от мобильных отрядов международных террористов стали основными темами заседания совета министров обороны государств-участников СНГ, которое прошло на побережье Черного моря в Анапе.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Бывшая девушка Андрея Губина рассказала о его проблемах с алкоголем

Обновлено в 06:45
Происшествия

На Кубани умер мужчина, пострадавший при взрыве гранаты

Обновлено в 03:00
Культура

Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании

Обновлено вчера в 00:44
Армия и оружие

США предъявили Турции ультиматум из-за С-400

Обновлено в 01:54
Политика

Россиян задумали поощрить за отказ от пластиковых пакетов

Минприроды обсуждает введение системы скидок в торговых сетях для покупателей, которые отказываются от пакетов из пластика, передает ТАСС.
Обновлено в 05:44
Гаджеты

С рынка смартфонов скоро исчезнут Samsung с этикеткой Made in China

После закрытия последнего в Китае завода Samsung на рынке больше не будет моделей бренда с этикеткой Made in China.
Обновлено вчера в 16:35
Экономика

Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга

Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
Обновлено в 05:56
Футбол

«Ювентус» согласовал контракт с Кьезой

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза согласовал условия контракта с «Ювентусом», утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 03:37
Общество

Мэр Омска упала в лужу во время инспекции дома

Обновлено в 06:07
Спорт

Олимпийская чемпионка Липницкая празднует день рождения

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Юлия Липницкая 5 июня празднует свой день рождения.
Обновлено в 04:43
Происшествия

На Кольцевой автодороге в Петербурге произошла массовая авария

Четыре легковых автомобиля столкнулись в среду на 67-м километре Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:16
Культура

Ален Делон в 83 года записал новую песню

Обновлено в 05:25
Авто

В Тульской области официально запущен автомобильный завод Great Wall

Сегодня в индустриальном парке Узловая официально открыли производство по выпуску кроссоверов, рамных внедорожников, пикапов и легковых автомобилей.
Обновлено в 06:05
Авто

АвтоВАЗ подтвердил разработку Lada 4x4 нового поколения

По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.
Обновлено вчера в 10:07
Политика

Мосгордума согласовала кандидатуру столичного прокурора

Мосгордума согласовала кандидатуру столичного прокурора Дениса Попова, сообщается на сайте парламента.
Обновлено в 06:16
Футбол

Инфантино переизбрали на пост главы ФИФА аплодисментами

На новый четырехлетний срок на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) был переизбран швейцарец Джанни Инфантино.
Обновлено в 06:07
Футбол

Карл-Хайнц Румменигге: «„Бавария“ не делала предложений по Сане»

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге опроверг слухи о том, что его клуб сделал предложение по полузащитнику "Манчестер Сити" Лерою Сане.
Обновлено в 05:57
Общество

Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes

Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
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Чемпионат мира по футболу 2018 в РоссииБольше новостей по теме
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